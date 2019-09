L’UDC genevoise veut soigner la LAMal avec un remède fiscal

L’Union démocratique du centre (UDC) genevoise ouvre sa campagne pour les élections fédérales (lire également ci-dessous) en lançant une initiative cantonale. Présentée lundi, cette dernière introduirait une déduction fiscale forfaitaire correspondant au double de la prime moyenne cantonale de l’assurance-maladie obligatoire (597 francs par mois pour un adulte). Cette solution priverait l’État d’environ 170 millions de francs de recettes fiscales, selon Michael Andersen, candidat UDC au Conseil national et consultant en fiscalité.

«Pour nous, c’est de l’autodéfense face à un système devenu fou, commente le conseiller national Yves Nidegger, qui se représente tout comme Céline Amaudruz, la présidente de la section cantonale. Il s’agit de redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne par le biais de la fiscalité et de forcer l’État à prendre ses responsabilités et à s’attaquer véritablement à l’explosion des coûts de la santé à Genève.» Et de rappeler que le canton a les primes les plus élevées de Suisse, à l’exception de Bâle-Ville.

Le parlement n’en veut pas

Le «remède» préconisé par l’UDC a en réalité déjà été étudié par la Commission fiscale du Grand Conseil. À ce stade, le refus est sec puisque seuls les commissaires UDC ont soutenu le projet. La voie parlementaire semblant impraticable (le sujet devrait être à l’ordre du jour d’une prochaine session), le parti tente celle de l’initiative populaire.

L’UDC avait également vainement plaidé pour que cette déduction fiscale soit présentée comme une mesure compensatoire à la réforme de l’imposition des entreprises (PF 17) dans le dispositif genevois. La logique était que les personnes physiques devaient elles aussi, par symétrie, bénéficier d’une baisse d’impôt. Mais ce n’est pas ce que le Conseil d’État, le Grand Conseil, puis la population ont choisi.

«Spirale d’augmentation»

Le modèle choisi, c’est l’augmentation massive des subsides d’assurance-maladie dès 2020 (+186 millions de francs). Une très mauvaise solution pour Yves Nidegger: «Avec cela, on n’agit pas sur les causes, estime-t-il. Vous encouragez le système à continuer sur la même voie.»

Car l’UDC ne pense que du mal de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) et dit regretter qu’il n’y ait pas de volonté politique de la réformer. «L’erreur de base, c’est que si vous lâchez un médecin et son patient dans un self-service de prestations de soins et qu’il n’y a pas de caisse à la sortie, cela va automatiquement pousser à en consommer le maximum, conclut Yves Nidegger. Car personne n’a à se demander s’il peut réellement se payer cela. La spirale de l’augmentation des coûts de la santé est induite par cela.»

Köppel, Freysinger, le parti déroule à Genève

L’UDC n’est jamais aussi redoutable qu’en campagne électorale. Passablement agacés par l’importance prise par le thème du réchauffement climatique, les pontes du parti agrarien sont aux avant-postes pour regagner du terrain et imposer leurs propres thématiques. Dans le viseur? L’accord-cadre, en difficile «négociation» avec l’Union européenne.

Lundi, Genève a ainsi eu droit à la visite, le soir, de Roger Köppel, conseiller national zurichois UDC, et, le matin, d’Oskar Freysinger, chef de campagne pour la formation en Suisse romande. Pas de doute, le parti veut montrer qu’il ne néglige pas Genève. Si le premier a fourni une explication de texte sur la communication du parti dans son style décontracté, le second, qui est également le rédacteur en chef de la «Weltwoche», a donné une conférence intitulée: «Stopper l’arnaque de la classe moyenne».

Souvent présenté comme le fils spirituel de Christoph Blocher, le désormais candidat au Conseil des États allait-il attirer la foule à Uni Mail? L’affluence était en fait plutôt moyenne, composée d’une petite soixantaine de personnes tout acquises à la cause. Très à l’aise, l’orateur n’a pas semblé dérangé de parler devant un public qu’on aurait imaginé plus fourni. S’il lui est arrivé de devoir chercher ses mots en français, Roger Köppel a démontré qu’il est un brillant intellectuel, maniant les références historiques et l’ironie pour appuyer son propos, mais aussi une bête politique qui sait galvaniser ses troupes.

Selon lui, la Suisse, ce pays qui a été pauvre pendant des siècles, a trouvé la formule pour être ce qu’il est aujourd’hui, «un vrai miracle». Cette formule se compose de trois piliers: la démocratie directe, le fédéralisme et la neutralité armée. Mais ces piliers seraient aujourd’hui directement menacés par l’accord-cadre que les autorités veulent passer avec Bruxelles.

«Il faut jeter cet accord à la poubelle, qui ferait de la Suisse une colonie de l’Union européenne», a-t-il lancé. Jamais avare de formule, Roger Köppel a conclu: «Ce que veulent les politiciens, c’est plus de pouvoir. Car la démocratie directe est un paradis pour les citoyens, mais un enfer pour eux.» Et toc!

E.BY