L’UDC et le MCG choisissent de s'allier encore une fois

L’UDC et le MCG s’allient à nouveau. À une encablure des élections cantonales, les deux partis ont décidé mercredi de s’apparenter. «Nous sommes très satisfaits, explique le député et secrétaire général du MCG, François Baertschi. Pour nous, cela ne faisait pas un pli.»

Vraiment? Depuis le départ du député Stauffer, le MCG n’est plus tout à fait le même. À plusieurs occasions, ses coups de barre à gauche ont fait le désespoir de l’Entente et, justement, de l’UDC. Alors? «Alors, rien du tout, nous n’avons pas changé de ligne, riposte François Baertschi. Nous sommes devenus plus cohérents. Et avec l’UDC, nous nous retrouvons sur l’essentiel.» Inutile de dire que la nouvelle a fait grimper aux rideaux le nouveau parti Genève en Marche (GEM). Fondé par Eric Stauffer et des transfuges du MC,G le nouveau parti comptait bien prendre la place du MCG. C’est raté. Pire, «l’UDC nous a proposé de faire ménage à trois! s’insurge Éric Stauffer. Incroyable! L’UDC nous préfère un parti qui veut nationaliser le PAV et vire à gauche.»

Qu’en dit l’UDC? Mercredi soir, nous n’avons pu joindre ni son président, Marc Fuhrmann, ni son secrétaire général, Éric Bertinat. Mais la décision de convoler avec le MCG pourrait bien rester sur l’estomac d’une partie des membres. La preuve, le chef de groupe des députés UDC, Stéphane Florey, vient d’envoyer un message, que l’on qualifiera de viril, à sa direction cantonale. Rappelant l’opposition «totale» du groupe des députés UDC à l’alliance envisagée, il demande la convocation d’une assemblée pour discuter de ce choix allant «à l’encontre du bon sens». La bronca des députés UDC vient toutefois bien tard: la limite pour annoncer les apparentements court en effet jusqu’à jeudi midi. Impossible matériellement d’organiser une assemblée pour renverser la décision.

Abandonné, le GEM tire un trait sur son allié: «J’ai offert à l’UDC la possibilité de s’allier avec nous, qui sommes compatibles à 90% avec elle, dit Éric Stauffer. Depuis 2005, ce parti s’effiloche et recule à Genève, mais rien ne change. Les électeurs constateront le naufrage quand le candidat au Conseil d’État UDC Thomas Bläsi s’en prendra au candidat MCG Mauro Poggia.» (TDG)