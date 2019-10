L’OIT s’ouvre au public pour la première fois

Son énorme bâtiment emblématique du quartier des Nations se voit loin à la ronde, mais les Genevois ne savent pas vraiment ce qu’il s’y passe. Pour y remédier, l’Organisation internationale du travail (OIT), qui fête ses 100 ans cette année, organise une journée portes ouvertes mardi, en collaboration avec la Fondation pour Genève.

C’est la première fois que la plus ancienne institution du système onusien, née en même temps que la Société des Nations (SDN), s’ouvre au public. Celui-ci pourra découvrir de façon ludique et interactive l’histoire de l’organisation, ses grandes réalisations et ses défis actuels. En fin de journée, une conférence intitulée «Comment concilier plein emploi et travail décent avec le développement durable» sera l’occasion de dialoguer sur l’avenir du monde du travail, en présence notamment du conseiller d’État chargé du Social et de l’Emploi, Mauro Poggia. Les explications de Kiran Mehra-Kerpelman, chargée de campagne et de communication à l’OIT.

Pourquoi l’OIT a-t-elle attendu un siècle pour ouvrir ses portes au public?

Notre organisation a un impact sur la vie quotidienne des gens dans le monde entier, puisque nous œuvrons à leur procurer des droits dans le monde du travail. Ce centenaire est l’occasion de mieux faire connaître nos actions et de les partager avec notre pays hôte et les Genevois.

Concrètement, que se passe-t-il derrière les murs de cet énorme bâtiment?

Sur une base tripartite impliquant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, nous élaborons les normes internationales sur le travail, qui servent de points de repère aux pays. Notre but est d’améliorer les conditions de travail et d’aider à créer des emplois pour éradiquer la pauvreté, en se basant sur le principe que celle-ci est un danger pour la prospérité de tous. L’OIT a joué un rôle important à des époques charnières de l’histoire, comme la grande dépression des années 30, la décolonisation, la lutte de Solidarnosc en Pologne ou la fin de l’apartheid en Afrique du Sud. Nous sommes aussi la principale source de recherche et de documentation sur le monde du travail.

La matinée est réservée à l’accueil des classes d’élèves et d’apprentis. Pourquoi est-ce important pour l’OIT de s’adresser à la jeunesse?

Beaucoup de changements en cours dans le monde du travail vont l’affecter directement, comme la robotisation, l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l’économie verte, le changement climatique. La formation est-elle adaptée aux emplois de demain? Les jeunes doivent par ailleurs savoir que la justice sociale est importante. Ils pourront réfléchir à ces questions au travers de jeux et de films, et être sensibilisés au travail des enfants dans les mines grâce à la réalité virtuelle.

Mardi 15 octobre, dès 15 h, OIT, route des Morillons 4, Genève. Inscription obligatoire jusqu’à dimanche sur www.ilo.org