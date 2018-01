L’Exécutif meyrinois accusé de propagande

Le ton est virulent. Dans un communiqué, le PLR, le MCG et l’UDC accusent le Conseil administratif de Meyrin de bafouer la démocratie. Ils lui reprochent de mener une «campagne de propagande» pour dissuader les habitants et les employés communaux de signer leur référendum s’opposant à la création de 23 postes jugés superflus au sein de l’administration meyrinoise. Le maire, Jean-Marc Devaud, se défend.

Ce sont des allocutions lors de la soirée des aînés et d’une réunion du personnel communal avant Noël ainsi qu’une prise de position sur le site de la Commune qui ont mis le feu aux poudres. L’édile y a présenté les conséquences des coupes demandées sans exposer les arguments de ses adversaires. «Si eux ont le droit de lancer un référendum, moi j’ai celui de défendre mon budget», soutient Jean-Marc Devaud. Les référendaires estiment pour leur part que le magistrat a abusé de son statut de maire pour influencer les habitants. Selon eux, il aurait en outre «créé le doute dans l’esprit des citoyens» en ne précisant pas que les référendaires ne remettaient pas en cause les postes nécessaires aux crèches, à la nouvelle école des Vergers et aux aînés.

La loi sur l’exercice des droits politiques indique clairement que «les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements», mais «peuvent organiser des débats contradictoires». Le maire a-t-il outrepassé ses droits? «Il est impossible de se prononcer à ce stade», répond Anne Monnerat au nom du Département présidentiel. Le PLR, le MCG et l’UDC n’excluent pas d’entreprendre une action judiciaire. Mais pour l’heure, la priorité des référendaires est la collecte de signatures. Ils ont jusqu’au 15 janvier pour récolter les 1188 paraphes nécessaires à l’aboutissement du texte. (TDG)