L’État veut partager la facture sociale avec les communes

Le Canton ne veut plus supporter seul les coûts des politiques sociale et de santé. Le Conseil d’État demande aujourd’hui aux communes de participer à ces frais à hauteur de 90 millions de francs dès 2022. Cela équivaut à 5,5% de la facture sociale globale, qui s’élève à 1,6 milliard de francs. Cette mesure s’inscrit dans le plan financier quadriennal présenté par le Conseil d État en septembre alors que son budget était à ce moment déficitaire. Si le Canton est souverain, les communes ont jusqu’au 1er mars pour faire part de leurs remarques. Le nouveau président de l’Association des communes genevoises (ACG), Xavier Magnin, s’avoue «surpris» par l’ampleur du montant demandé alors que de nouvelles charges vont prochainement peser sur les communes.

«L’effet ciseau»

La problématique n’est pas nouvelle. Le Conseil d’État parle depuis longtemps de mieux répartir les dépenses entre le Canton et les communes. Il vise en particulier les charges dites dynamiques, soit celles qui augmentent plus vite que la population et sur lesquelles il dispose de peu de marge de manœuvre. Sont concernés les subsides LAMal, les prestations complémentaires AVS/AI, les aides au logement, les bourses d’études, les prestations cantonales de chômage, les soins à domicile, les EMS ou encore la politique hospitalière. En transférant une partie de ces coûts aux communes, le Canton espère réduire «l’effet ciseau» qui l’astreint chaque année à des économies toujours plus importantes tandis que certaines communes dégagent de copieux bénéfices.

Le plan détaillé mercredi aux magistrats communaux par Pierre Maudet, conseiller d’État chargé de la Surveillance des communes, se déploie en plusieurs étapes. Les municipalités verseraient d’abord 20 millions en 2020, puis 50 en 2021 et enfin 90 dès 2022. Ce montant est toutefois amené à fluctuer, les communes prenant dès lors en charge un pourcentage des dépenses sociales.

Lequel? À elles de choisir. Pierre Maudet a évoqué plusieurs possibilités: 5,5% de la facture sociale globale, 9% des prestations sociales (hors fonctionnement des structures), 21% des prestations complémentaires AVS/AI, 16% du coût lié au vieillissement de la population ou 27% du soutien aux familles. Chacun de ces ratios correspond aujourd’hui à 90 millions de francs. Leur transfert ne serait toutefois pas accompagné de nouvelles compétences. Quant aux modalités de répartition des coûts entre les communes, tout reste ouvert. A priori, le calcul se ferait au prorata de la capacité financière et de la population résidente de chacune. Soit un mécanisme comparable à la péréquation intercommunale.

Fiscalité à rude épreuve

Qu’en pensent les magistrats communaux? «Nous avons reçu ces nouvelles avec une certaine fraîcheur, répond Xavier Magnin. Des efforts conséquents sont demandés aux communes alors mêmes que certaines présentent aujourd’hui des budgets déficitaires.» Le président de l’ACG rappelle que les finances municipales seront déjà mises à rude épreuve dans les années à venir avec le projet de réforme fiscale. Et qu’un transfert de charges comparable avait été refusé par le peuple en 2005.

Passé la surprise de l’annonce, Xavier Magnin confie qu’il faudra étudier le projet dans le détail pour «se déterminer sur le fond». De son point de vue, il pourrait être intéressant pour les communes d’assumer les prestations sociales de proximité pour autant qu’on accepte qu’elles soient déclinées de 45 manières différentes. Il estime cependant que toutes les aides qui nécessitent une cohérence cantonale doivent continuer à être prises en charge par l’État.

Exception genevoise

Les communes peuvent-elles refuser de participer au partage des coûts? «Bien sûr, répond Bernard Favre, secrétaire général adjoint du Département de la sécurité. Le Conseil d’État peut cependant décider de déposer malgré tout un projet de loi dans ce sens au Grand Conseil. En cas d’acceptation, un référendum sera par contre certainement lancé.»

Le haut cadre tient à souligner que Genève constitue un des seuls cantons suisses, avec Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieures, dans lequel les communes ne prennent en charge aucuns frais de la politique sociale. Les municipalités vaudoises assument, elles, 50% de ces coûts depuis le début des années 2000.

