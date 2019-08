L’État fait un pas vers les jeunes migrants

Le grand écart. L’interprétation des propos échangés lors de la rencontre lundi entre le Collectif Lutte des mineurs non accompagnés (MNA) et la délégation du Conseil d’État aux migrations varie fortement selon l’interlocuteur à qui l’on s’adresse. Une chose est sûre: les deux parties ont débattu du sort des jeunes migrants à Genève et le collectif a pu obtenir gain de cause sur quelques points.

Deux avancées principales

La plus grande avancée a trait à la formation. Le collectif dénonce depuis des semaines le manque d’encadrement socio-éducatif des MNA. Principalement issus du Maghreb et donc non candidats à l’asile, certains de ces jeunes seraient totalement livrés à eux-mêmes. Selon le compte rendu de la rencontre de lundi rédigé par le collectif, l’État aurait «concédé» que l’obligation légale de prise en charge des mineurs «n’était pas correctement appliquée». «Il a été convenu que dès demain (ndlr: mardi), poursuit le texte, ces jeunes seraient reçu·e·s par leurs curateurs et curatrices afin de trouver avec eux et elles une place de formation adaptée à la situation et aux besoins spécifiques de chacun·e de ces jeunes.»

Interpellé sur cet engagement, Mauro Poggia, conseiller d’État membre de la délégation aux migrations, tient à apporter des précisions. S’il assure qu’«il n’y a rien de faux», il observe que «des raccourcis ont été faits».

Sa version à lui est plus nuancée. «Nous n’avons pas dit que l’obligation légale de prise en charge des mineurs n’était pas correctement appliquée, corrige d’emblée le ministre. Le SPMI (ndlr: Service de protection des mineurs) a dit que compte tenu des spécificités de leurs parcours, des jeunes n’avaient pas toujours envie de stabiliser leur situation et avaient parfois des comportements problématiques. Il a été alors convenu que le Collectif Lutte des MNA accompagne les jeunes lors d’une prochaine rencontre avec les curateurs en vue d’envisager les possibilités de formation au cas par cas.» Mauro Poggia insiste: «Nous ne nous sommes pas engagés à amener ces jeunes vers un quelconque diplôme.» Avant de rappeler: «L’obligation légale de l’État s’arrête à la majorité.»

Outre un pas dans le domaine de la formation, le Canton a également accepté de mettre en place une mesure pour faciliter les rapports des MNA avec la police. Le collectif a relevé à plusieurs reprises qu’il était compliqué pour ces jeunes de «se légitimer lors de contrôles de police», disposant aujourd’hui uniquement d’une carte plastifiée remise par une association. Conscient de la problématique, le Canton suggère d’ajouter sur ce document le nom du curateur du jeune au SPMI afin que la police ait une personne de contact et n’effectue pas de recherches inutiles.

Nouvelle rencontre prévue

Au cours de la rencontre, le projet de créer un centre d’hébergement pour les MNA a également été évoqué. Sans donner plus de détails, Mauro Poggia annonce qu’il sera ouvert à la fin de septembre ou au début du mois d’octobre. Ce nouveau lieu devrait éviter que des jeunes migrants soient à l’avenir logés à l’hôtel comme c’est le cas actuellement.

Si le Canton et le collectif ne semblent pas d’accord sur tous les engagements pris, la rencontre aura au moins permis d’apaiser momentanément la situation. Depuis le suicide du jeune Ali au foyer de l’Étoile ce printemps, de nombreuses manifestations ont été organisées dans le canton pour dénoncer la situation des MNA à Genève.

Si les échanges de cette semaine donnent des espoirs de changements aux soutiens des jeunes migrants, le collectif signale qu’il attend désormais que «les choses avancent concrètement». Un nouveau rendez-vous pour faire le point sera agendé dans les semaines à venir.