L’État donne un coup de pouce aux petits indépendants

Des faillites en série, des petits indépendants au tapis et des locaux vides qui se multiplient. C’est le cataclysme que pourrait provoquer l’épidémie et que le Conseil d’État veut éviter. Pour cela, il est prêt à prendre en charge la moitié des loyers de certains locaux commerciaux, pour autant que le propriétaire renonce à l’autre moitié. Une mesure tout à fait inédite que le conseiller d’État Pierre Maudet a présentée hier en présence des représentants des propriétaires et des locataires.

Cette aide s’adresse aux micro-sociétés ainsi qu’aux indépendants. «C’est la catégorie la plus exposée, relève Pierre Maudet. Son chiffre d’affaires est réduit à néant et des années d’efforts sont parties en poussière. Il est urgent de soulager ces personnes qui ne peuvent pas prétendre au chômage partiel ou aux pertes de gain.»

Comme le loyer commercial représente parfois la moitié de leurs charges fixes, c’est sur cet aspect que porte l’effort. Sur simple demande, l’État prendra en charge la moitié du loyer alors que le propriétaire s’engagera à renoncer à l’autre moitié.

Cette aide ne s’applique que pour les loyers n’excédant pas 3500 francs par mois sans les charges. Pour l’heure, elle n’est valable que pour le mois d’avril. Elle n’est pas accordée si le locataire était en retard du paiement de son loyer en date du 17 mars.

Pour obtenir ce soutien, il suffit de remplir un formulaire d’une seule page, accessible à l’adresse innovation.ge.ch. La procédure se veut «simple, rapide et efficace», assure le magistrat.

Si l’indépendant peut tout de même payer une partie de son loyer, il pourra être aidé selon le même principe «de symétrie des sacrifices».

Cette mesure a fait l’objet d’un accord entre l’État, l’Association des locataires (Asloca), la Chambre genevoise immobilière (CGI, représentant les propriétaires) ainsi que l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI, représentant les régies).

Le geste des propriétaires est évidemment à bien plaire. Pour Pierre Maudet, ces derniers devraient y trouver un avantage. «Ils seront à l’abri d’un défaut de paiement total qui les exposerait à ne pas pouvoir couvrir les charges de leur immeuble.» Les régies s’engagent, quant à elle, à transmettre rapidement les demandes aux propriétaires.

Les signataires de l’accord estiment qu’environ 3500 locaux commerciaux pourraient faire l’objet d’une demande d’aide, ce qui correspondrait à une dépense, pour l’État, d’environ six millions de francs pour le mois d’avril. Cet argent sera octroyé à fonds perdu.

Pierre Maudet a insisté sur un point: «A ceux qui peuvent payer leur loyer, nous leur demandons de le faire. Cet accord est placé sous le signe du civisme.» Sur le formulaire de demande, le candidat s’engage d’ailleurs «sur l’honneur» être en difficulté en raison de l’épidémie.

Les détails de cet accord sur le site du canton de Genève