L’État doit assouplir sa lutte contre Airbnb

Soixante jours par an. C’était le maximum admis pour louer une chambre ou un appartement sur Airbnb ou une plate-forme d’échange similaire. Cette limite a été fixée au mois de mars par le Conseil d’État. Elle n’aura pas tenu longtemps. À la suite d’un recours, la Chambre constitutionnelle a examiné cette mesure et l’a assouplie. Elle a relevé la limite à 90 jours. Mais l’affaire n’est pas close, car le recourant a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral.

C’est pour lutter contre la pénurie de logements que l’État a décidé d’intervenir ce printemps. Car ce type de location a pris une grande ampleur. Selon un pointage réalisé par la «Tribune de Genève» il y a un an sur Airbnb, près de 1800 étaient proposés à la location rien qu’en ville de Genève. Sur ce total, 1200 étaient des appartements entiers.

Un tiers de professionnels

Pire encore: une bonne partie de ces logements étaient proposés en permanence sur le site, signe qu’ils ne sont plus habités par leurs locataires. Enfin, un tiers des loueurs genevois mettaient plusieurs objets à disposition sur la plate-forme, comme le relevait une étude réalisée par le Mieterverband (association des locataires) de Zurich.

En clair, on assiste à une vraie professionnalisation de cette activité, qui retire du marché locatif un nombre important d’appartements.

Pour limiter le phénomène, le Conseil d’État a adapté le règlement de la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations. La LDTR vise justement à maintenir le parc locatif. Or, un bien loué en permanence sur Airbnb n’est plus un logement, mais une résidence meublée. Ce changement d’affectation nécessite une autorisation, quasi impossible à obtenir en période de pénurie.

Le recourant, dont le nom a été caviardé par la Chambre, a attaqué sur plusieurs fronts, contestant notamment un règlement pas assez clair et pas assez «dense normativement» pour imposer de telles restrictions à la propriété privée ainsi qu’à la liberté du commerce. Ces reproches ont été écartés par la Chambre constitutionnelle.

Les juges ont aussi estimé que la limitation pouvait être imposée au propriétaire de son logement (et pas seulement au locataire), étant entendu que le propriétaire peut toujours louer son bien normalement, c’est-à-dire à l’année.

En revanche, la durée maximale de soixante jours a été jugée trop courte. La Chambre a comparé avec d’autres villes. C’est 60 jours à Amsterdam, mais 90 à San Francisco, 120 à Paris et 180 à Tokyo. Par ailleurs, les cas où «la possibilité ou le besoin» de louer plus de 60 jours ne sont pas rares, poursuit la Chambre. Exemples: des retraités qui partent plus de deux mois en vacances ou font un long séjour à l’hôpital. D’autres personnes peuvent aussi trouver un travail temporaire à l’étranger.

Pour la Chambre, une limite de 90 jours permet d’atteindre le but visé (éviter de réduire le parc locatif) sans trop porter atteinte aux intérêts des loueurs. Elle rejette donc le recours, mais impose ce nouveau maximum: à noter que la restriction ne concerne désormais que les appartements loués en entier. Le Département du territoire (DT) accepte cette issue. «La limite de 90 jours nous convient, notre but étant d’éviter les abus manifestes», déclare sa secrétaire générale adjointe, Pauline de Salis. En revanche, le recourant a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. En attente de sa décision, le DT sera tolérant jusqu’à 90 jours.

Dénonciations

Qu’en est-il de la situation sur le terrain? Et comment le DT traque-t-il les abus? «Nous réagissons sur dénonciation. Nous en avons reçu quelques-unes qui sont en cours de traitement.»

L’État souhaitait obtenir des plates-formes qu’elles limitent elles-mêmes la durée des locations. «Elles ne sont finalement pas disposées à le faire», affirme le département. Sans doute parce qu’une telle régulation mettrait à mal leur modèle d’affaires. Une future réorientation du service chargé de la LDTR pourrait renforcer les contrôles.

En revanche, selon le Département de l’économie, ces plates-formes pourraient accepter de percevoir les taxes de séjour, comme elles le font dans d’autres cantons. Des discussions sont en cours.

(TDG)