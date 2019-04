L’État doit 60 000 francs à des agents

S’il ne fait pas recours, l’État devra payer presque 60 000 francs à quelque 295 membres du Syndicat de la police judiciaire (SPJ).

C’est ce qu’a décidé la Chambre administrative de la Cour de justice. Dans un arrêt du 12 avril, la justice estimant que le syndicat ayant eu «entièrement matériellement gain de cause» sur le fond d’une affaire l’opposant au Canton, tranche en faveur du remboursement partiel des frais engagés. Concrètement, elle alloue aux 295 recourants, un remboursement de 200 francs. Total: 59 000 francs.

Cet arrêt, c’est l’épilogue probable d’un duel ayant opposé le Département de la sécurité alors dirigé par Pierre Maudet et le SPJ. Dans la foulée du vote sur la loi sur la police début 2015, le Département a fusionné les désignations de fonction des policiers et des agents de la PJ, faisant perdre au passage à ces derniers une classe salariale. En 2017, les recours pleuvent. Les concernés estiment que leurs «droits acquis» ont été lésés. Fin 2017, l’État lâche du lest: les baisses ou les blocages des salaires passent à la trappe.

Reste à payer la facture judiciaire. Le SPJ n’y va pas de main morte. Il réclame à l’État l’entier des frais encourus. Sois près de 260 000 francs. Après une longue analyse, la justice a donc finalement tranché pour 60 000.

L’affaire aura coûté cher au syndicat, mais celui-ci estime que le jeu en vaut la chandelle: «La teneur symbolique de cette décision est bien plus importante que l’aspect financier (…) souligne-t-il. Personne ne doit pouvoir prendre des décisions téméraires et injustifiées au détriment d’individus, sans devoir ensuite en assumer les conséquences et sans réparer les dommages».

À l’État, le magistrat Mauro Poggia, désormais détenteur de la Sécurité se dit aussi satisfait: «La somme finalement retenue par la justice est bien inférieure et confirme dès lors le bien-fondé de la position sur le fond qui avait été exprimée par le Conseil d’État.» La possibilité d’un recours n’est pas écartée.

(TDG)