«L’État a le devoir d’établir les faits par une enquête»

Des députés favorables à une enquête

Rétropédalage en vue. Quatre mois après les révélations d’anciennes élèves genevoises sur Tariq Ramadan, deux mois après avoir pris des mesures pour lutter contre les abus d’enseignants, la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, a refusé lundi vouloir ouvrir une enquête pour analyser les dysfonctionnements de l’institution. Hier soir pourtant, dans l’émission Forum, elle a glissé du bout des lèvres qu’«une réponse à donner pourrait être de lancer une enquête indépendante», dont l’objectif serait «de déterminer ce qui s’est passé dans l’affaire Ramadan et de clarifier ce qui concerne le Collège de Saussure». Une façon de répondre à l’attaque récente d’un groupe de personnalités genevoises. Issues de la même sensibilité politique ou humaniste que la magistrate, elles ont en quelque sorte brisé un silence politique. Beaucoup de députés n’osent pas tirer sur la seule femme du Conseil d’État, qui n’était, qui plus est, pas en poste à l’époque des faits dénoncés. Sa gestion actuelle de cette affaire accentue le malaise. Le député socialiste Romain de Sainte Marie déclare être «favorable à ce genre d’enquête», dans le but de «connaître les dysfonctionnements de l’époque pour éclairer les procédures actuelles». Cela dit, il «dénonce l’acharnement dont elle fait l’objet en période électorale et la récupération politique de cette affaire». Même point de vue du député socialiste Roger Deneys: «L’intérêt d’une enquête générale serait aussi de savoir s’il y a eu d’autres problèmes dans d’autres établissements et ce qu’il en est aujourd’hui.» Le député Vert François Lefort veut «qu’on en finisse avec ce silence qui est un poison. Il faut enquêter sur les responsabilités de ceux qui devaient dénoncer des faits et qui ne l’ont pas fait, en infraction à la loi.» Pour François Baertschi (MCG), «il n’y a pas que le cas Ramadan. Il faut élargir le champ de l’enquête pour voir s’il n’y a pas eu d’autres problèmes.» Seule à être montée au front publiquement depuis le début de l’affaire, Anne Marie von Arx-Vernon (PDC) estime: «Il est temps qu’elle ait une position gouvernementale pour donner un signal fort aux victimes.» Le PLR Cyril Aellen n’est quant à lui pas favorable à une enquête externe et vole au secours de la magistrate socialiste: «Elle a l’indépendance, l’énergie et la volonté de régler ce problème-là.» S.R.