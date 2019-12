L’Escalade émerveille avec Wanders en Père Royaume

Pour Julien Wanders, l’Escalade n’est plus seulement cet épisode identitaire cher aux Genevois dont il apprenait l’histoire et la chanson à l’école. La fameuse bataille est devenue sa chasse gardée. Et comme ses fiers ancêtres, le coureur du Stade Genève perpétue leur victoire en mettant la pâtée à ses rivaux, qu’ils soient savoyards ou éthiopiens. Même Telahun Bekele, le meilleur performeur mondial de la saison sur 5000 m, est passé à la marmite. «L’attaque à outrance, telle était ma tactique», expliquait le dominateur de la 42e édition, la ligne d’arrivée franchie dans un nouveau temps record (20’39 contre 20’46 en 2018). C’est comme si le triple vainqueur de l’épreuve s’était déguisé et jouait au Père Royaume! D’ailleurs, il le dit volontiers malgré la violence des efforts qu’il s’inflige sans en avoir l’air: «Je m’amuse en courant.» Renversant!

«Avoir un tel ambassadeur, cela rejaillit forcément sur la notoriété et la réputation de notre manifestation, se félicite Jerry Maspoli, le président du comité d’organisation. C’est un exemple, une source d’inspiration. Comme lui, on a toujours envie de faire mieux.» Ce désir de surpassement tient aussi à la volonté de ne pas décevoir ces milliers de fidèles ou de convertis qui se pressent chaque année aux Bastions. Ce week-end, ils étaient à nouveau plus de 40000. Un long fleuve, pas si tranquille que cela, qui cascade par vagues successives, chantre de la mobilité douce alors que les TPG lui coupent les vannes et la gratuité de leurs services.

Une fois encore, parce que l’on ne fige pas le succès dans le pavé, l’Escalade avait encore osé la métamorphose. Ou plutôt la surenchère. Offrir trois nouvelles catégories pour satisfaire tous les goûts et toutes les demandes. Résultat des courses? «Plutôt concluant», répond Jerry Maspoli en évoquant la pluie d’émotions qui a donné la chair de poule au passage des petiots encapuchonnés et de leur escorte parentale (lire ci-contre). Ou l’enthousiasme des relayeurs à l’heure du baisser de rideau et de la fermeture des parapluies. «Le bilan de la Flexi-mix est plus mitigé. Cette épreuve à la carte demande quelques ajustements, mais on ne va pas l’abandonner.»

Sinon, même si on peut toujours chipoter, blâmer ce Marché de Noël fantôme mais envahissant, il n’y a pas grand-chose à redire. Plus que jamais, la Course de l’Escalade reste ce fascinant spectacle de rue, en clair-obscur comme un tableau de Rembrandt. Aux Bastions, dans la pénombre constellée de lumière, les marcheurs arrivent en procession joyeuse. Ils ont le pas auguste ou traînant. L’allure svelte ou la dégaine bedonnante. La nuit a magnifié leur déambulation. «C’est toujours aussi génial», résume une habituée aux anges. La majorité est féminine mais le walking ne fait pas de différence. Ici, se faire du bien est l’affaire de tout le monde.

Ce bonheur radieux, il s’est exprimé durant deux jours, sous la caresse d’un soleil timide samedi, sous l’averse et même les giboulées dimanche. Si l’épreuve glorifie la vitesse, elle fait aussi l’éloge de la lenteur. L’Escalade est la mère des vertus et le royaume des contrastes. Il faut entendre les ovations de la foule. Les derniers du peloton sont les premiers à l’applaudimètre. Il faut relire La Fontaine. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ici, c’est le courage qui donne du cœur à l’effort. «On fait durer le plaisir», pouffent un vétéran et son acolyte anonyme en franchissant, flapis mais guillerets, la ligne d’arrivée.

Une course à deux vitesses

Devant, ça pousse et ça galope. Honneur aux plus véloces, les juniors Agnès Mctighe (CHP) et Julien Stalhandske (Stade Genève), un émule de Wanders, meilleurs chronos des courses par blocs d’allure. Dans les Bastions, on piétine et on se hâte. Dans le grand chapiteau, on s’empresse et on traînasse. L’Escalade est une course à deux vitesses. Elle s’agite sans s’exciter. Elle s’amuse en gardant son sérieux.

Et puis, quand tombent la nuit et les scrupules, quand déboulent la Marmite et son cortège désopilant, elle se laisse aller. Exubérante et cocasse. Il y a les classiques, une légion de Schtroumpfs, une meute de dalmatiens, une bande d’hommes de Cro-Magnon. La Corraterie se travestit en carnaval. Surgissent des gilets jaunes, un CEVA en carton, des militants écolos, un Joker rigolo, des tranches de pizza et les tronches de Federer et Nadal. Les derniers déguisés, le costume en bataille, frôlent les premiers marcheurs. L’extravagance cède alors le pas à une forme d’austérité extatique. Contrastes et merveilles.

«C’est comme si je devais la victoire au public!»

Pour défendre son titre et dominer de quatorze secondes le 4e des Mondiaux de Doha, Julien Wanders a eu deux sources d’inspiration. «Quand j’ai appris le matin que Joshua Cheptegei venait de battre le record du monde du 10 km sur route, ça m’a survolté.

Et puis, ici, devant mon public, j’ai le sentiment de lui devoir la victoire et je fais tout pour le satisfaire.» Mais attention, la facilité déconcertante avec laquelle il a semblé survoler la course est trompeuse. «Je me suis arraché la gueule, s’exclame le Genevois en toute franchise. Vous savez, Bekele est un cador de la piste, il m’a donné du fil à retordre. Je suis parti très vite pour tenter de le décramponner, mais après un tour, j’étais cuit (sic). Il est revenu et j’ai dû répéter mes assauts pour le distancer. Heureusement, j’étais bien préparé. Là, je crois que je suis prêt pour briguer le podium aux Européens de cross, dimanche prochain à Lisbonne.»

À l’arrivée, Bekele avait esquissé un dernier rictus, symbole de sa capitulation. «Sur la piste, il m’a assez fait grimacer cette saison. Comme ça, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce», souriait Wanders après être tombé dans les bras de son amie Kolly, 7e la veille en catégorie femmes 1.

«Julien, c’est ma plus grande fierté et un super coach», confiait la Kényane. Tout comme elle, Tadesse Abraham (3e) s’est réjoui de la victoire de son grand rival local. «L’essentiel, c’est qu’un Genevois gagne ici. Voilà cinq fois de suite qu’on y parvient, c’est formidable», déclarait le recordman de Suisse du marathon, heureux de retrouver sa place sur le podium, à 32 secondes de son ami.

Pour les organisateurs du Stade Genève, la suprématie de leur star est autant un honneur qu’une gageure. «Selon ses propres vœux, on aimerait bien lui trouver un adversaire qui le pousse encore plus à se surpasser, mais c’est compliqué.

Un tel client ne court pas les rues.» Qui sait, en 2020, l’Ougandais Cheptegei sera peut-être intéressé à venir défier le «Kényan blanc»!

Chez les dames, le courage et l’expérience d’Helen Bekele n’ont en revanche pas suffi pour résister à la Kényane Norah Jeruto, irrésistible sur les pavés comme elle l’est sur 3000 m steeple. Logiquement, la marathonienne genevoise a dû céder sa couronne après quatre ans de règne. «Je ne peux pas être déçue par ma 2e place. J’ai amélioré mon record en m’inclinant contre plus forte que moi. Elle était sur un terrain et une distance qui l’avantageaient plus.» Norah Jeruto s’y est tellement sentie à l’aise qu’elle a pulvérisé le record du parcours de 50 secondes. Aussi énorme qu’elle est filiforme. P.B.