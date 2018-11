L’Entente versoisienne vote un budget coloré de rouge vif

Fait rarissime, la Commune de Versoix se met au rouge. Lundi soir, le Conseil municipal a accepté un budget 2019 frisant les 40 millions de francs mais affichant un déficit de près de 1,5 million. Dans le détail, l’Entente PLR-PDC a voté oui (12 voix) alors que les Socialistes, les Verts et le MCG (10 voix) ont choisi de s’abstenir.

Recettes fiscales prévues à la baisse

Si on en est arrivé là, c’est d’une part parce que les charges augmentent de près de 400 000 francs (une hausse due environ pour moitié aux amortissements du patrimoine administratif), d’autre part et surtout parce que les prévisions de recettes fiscales (impôts sur les personnes physiques et morales) chutent drastiquement. Soit quelque 1,1 million de francs en moins par rapport au budget 2018. Mais il ne s’agit là que de prévisions sur la base des annonces faites par le Département cantonal des finances. «Il n’y a pas de quoi paniquer, il faut voir si cela s’inscrit dans une évolution à moyen terme», souligne le maire PLR, Patrick Malek-Asghar.

Taux de centimes additionnels en question

Ses propos n’ont pas suffi à rassurer les élus de l’Alternative et du MCG. «Ce déficit conséquent empêchera de futurs financements et provoquera à terme la baisse de diverses prestations si les prévisions fiscales se révèlent exactes, estime le Vert Jérémy Jaussi. Or, les besoins sont là.» Il fait allusion au manque de places de crèche et au projet de salle omnisports, réclamé par tous mais bloqué depuis plusieurs années. Dans le collimateur de l’élu écologiste, les baisses successives du taux de centimes additionnels, qui est passé de 49 (en 2008) à 45,5 (dès 2015). «On avait averti il y a trois ans qu’on finirait par manquer d’argent si les prévisions concernant la diminution des recettes fiscales se réalisaient. Nous attendrons les comptes 2018 avant de demander, le cas échéant, une hausse des centimes additionnels.»

Pour le PS, un budget déficitaire «n’est pas rédhibitoire, souligne Michel Zimmermann. Mais il faut en voir les raisons. Si c’est pour construire une crèche, on peut vivre avec. Mais là, il s’agit d’un défaut de recettes.» Lui aussi pense qu’à terme, il faudra augmenter le taux de centimes additionnels.

Le libéral-radical Julien Marquis, lui, relève qu’il s’agit «d’un budget de transition. Les commissions thématiques ont d’ailleurs quasi toutes accepté ce projet à l’unanimité.»

Quant au démocrate-chrétien Bernard Levrat, il note que son parti «peut accepter un budget déficitaire sans voter une hausse du taux de centimes additionnels».

Budget déficitaire: que dit la loi?

Mais une Municipalité peut-elle présenter un budget de fonctionnement déficitaire? Oui, à certaines conditions. L’art. 115 de la loi sur l’administration des communes (LAC) précise en effet qu’une Commune «peut présenter un budget de fonctionnement comportant un excédent de charges à concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par son capital propre». Ce qui est le cas à Versoix qui, en outre, est en train d’élaborer un plan financier quadriennal. (TDG)