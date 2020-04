L’Entente vacille à Thônex, mais conserve son monopole

Après le PDC Bruno da Silva le 15mars, les PLR Pascal Uehlinger et Marc Kilcher ont été élus au second tour au Conseil administratif de Thônex. L’Entente conserve ainsi le monopole à l’Exécutif qu’elle détient depuis au moins cinquante ans. Il s’en est toutefois fallu de très peu puisque le candidat de l’Alternative, Bastien Leutenegger, ne compte que 62 voix de moins que Marc Kilcher (1703 pour ce dernier contre 1641 pour le socialiste).

«Je vais retenir le positif, car c’est malgré tout un résultat historique, se console le perdant du jour. Nous n’avions jamais obtenu un tel score dans la commune. Cela nous laisse une belle marge de manœuvre pour la suite. Et nous défendrons nos projets et notre vision au Conseil municipal.»

Quelques explications

Le mieux élu, avec 2067 voix, Pascal Uehlinger affiche une satisfaction de circonstance, mais sans plus. Et il a quelques explications sur l’avancée de la gauche. «Les socialistes ont fait une grosse campagne pour le second tour avec l’appui du parti central, estime-t-il. Ils ont été meilleurs que nous. Il sera donc peut-être nécessaire que nous disposions aussi à l’avenir de l’aide du parti cantonal.»

Le conseiller administratif pense aussi que les élus en place paient pour l’urbanisation de la commune voulue par le Canton. «Il y a des chantiers et des grues partout, explique-t-il. Cela agace forcément nombre de Thônésiens, qui peinent à comprendre que ce n’est pas de notre volonté. Au-delà de cette grogne, je pense que nous n’avons pas un mauvais bilan.»

Participation correcte

Quoi qu’il en soit, les jeux sont faits. Les trois sièges du Conseil administratif reviennent aux deux PLR sortants et au PDC Bruno da Silva, brillamment élu au premier tour et actuel président du Conseil municipal. À noter encore que le taux de participation a été de 32,86% à Thônex. Il n’y a pas eu de désintérêt en dépit des circonstances, puisque le taux n’est que de quatre points inférieur à celui du premier tour.