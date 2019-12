L’Entente et le MCG imposent leur budget

Il est 19 h 15, vendredi. Dans un ultime vote, une majorité de députés a adopté par 54 oui contre 44 non le budget de fonctionnement 2020 de l’État. Et cela, après des heures et des heures de discussions et de remises en question par la gauche des options prises par la Commission des finances. En vain, pas un seul des 412 nouveaux postes demandés par le Conseil d’État n’est réapparu. En revanche, une bien plus large majorité avait refusé, jeudi, de suspendre l’annuité comme le désirait le gouvernement.

Ce budget – «le plus mauvais à l’exception de tous les autres» comme l’a qualifié le PLR Yvan Zweifel parodiant Churchill – est donc celui du PLR, du PDC, du MCG. Il a également fallu l’appui de trois élus UDC afin d’atteindre la limite minimale pour adopter un budget déficitaire: 51 voix. Le budget affiche un déficit de 584,5 millions de francs, un excédent qui résulte de la différence entre les 9,13 milliards de charges et les 8,545 milliards de revenus. Les dépenses nettes d’investissement se montent à 699 millions.

Des positions figées

L’accord conclu en Commission des finances entre l’Entente et le MCG a donc tenu malgré les coups de boutoir de la gauche et les demandes du Conseil d’État de lui accorder 412 postes supplémentaires. Jeudi déjà, la ministre des Finances avait tenté de convaincre que l’État ne pourra, sans ces postes, répondre aux demandes votées par le Grand Conseil.

«Lorsque l’on enfile l’habit de conseiller d’État, on change de rôle et on acquiert des responsabilités, a déclaré Nathalie Fontanet. Quand j’étais députée PLR, j’ai moi aussi ricané à certaines demandes du Conseil d’État. Mais j’ai pris conscience de la souffrance et des difficultés de certains services.»

Rien pour la Sécurité

Parmi les 13 politiques publiques passées au crible, comme le veut la procédure, certaines étaient plus attendues que d’autres. C’était particulièrement le cas de la Sécurité car Mauro Poggia, son magistrat de tutelle, est MCG. Le test a été passé avec succès par la majorité. Aucun poste n’a été accordé.

Évoquant la schizophrénie du parlement, parlant d’incohérence, Mauro Poggia a comparé ceux qui refusent les postes «à ces personnes qui font leurs courses en mettant tout ce qu’elles voient dans leur chariot, puis s’en prennent à la caissière en raison du montant de la facture».

Son plaidoyer n’a rien changé. Y compris concernant l’engagement de 26 convoyeurs de détenus pour remplacer les sociétés privées qui accomplissent cette mission. Une internalisation qui était demandée par le MCG. Il y a toutefois gros à parier que la création de ces postes reviendra en 2020 par le biais de demandes de crédits supplémentaires adressées à la Commission des finances.

Il devrait en aller de même avec une partie des postes que désirait Thierry Apothéloz pour la Cohésion sociale ou Anne Emery-Torracinta pour la Formation. Ce ne sera pas 412, mais ce ne sera pas rien. De leurs côtés, les élus de droite ont beaucoup insisté sur la nécessité de mener des réformes structurelles avant d’engager. «Vous pouvez mettre toute l’essence que vous voudrez dans une voiture, si elle est en panne, elle ne roulera pas mieux», a imagé le PDC Jean-Luc Forni, rapporteur de majorité.

En conclusion, Nathalie Fontanet a ironisé: «De quel montant avez-vous diminué le déficit? D’un peu plus de 5 millions. Je vous avoue que cela me laisse perplexe.» La ministre des Finances a ensuite dit son inquiétude devant les mauvaises perspectives économiques pour 2020, prévenant que l’État ne pourra plus se permettre des déficits de cette ampleur.