L’Entente est en sursis dans certains de ses fiefs

Bien que le coronavirus ait tendance à reléguer les élections municipales au second plan, le scrutin du 5 avril ne manque pas d’enjeux dans certaines communes. Le PLR pourrait encore perdre des plumes, y compris dans ses fiefs historiques des Trois-Chêne.

À Chêne-Bougeries, les quatre candidats encore en lice – deux Verts et deux PLR – sont arrivés dans un mouchoir de poche dimanche dernier. Les trois magistrats sortant, Jean-Michel Karr (Verts), Marion Garcia-Bedetti (PLR) et le maire Jean Locher (PLR), sont en tête, mais ce dernier est talonné par le conseiller municipal Vert Florian Gross, qui pourrait lui griller la politesse. Ce d’autant qu’il récoltera les voix de l’Alternative, qui jette l’éponge et appelle à voter pour lui au second tour. Reste à voir pour qui votera l’électorat de l’alliance PDC-Vert’libéraux, qui se retire. Si Jean Locher perdait son siège, ce serait un renversement de majorité historique au Conseil administratif.

PLR en danger à Thônex

À Thônex, c’est le magistrat Marc Kilcher (PLR) qui est sur la sellette. Alors que Bruno da Silva (PDC) a été élu au premier tour et que le conseiller administratif Pascal Uehlinger (PLR) est passé à un cheveu de la majorité absolue, Marc Kilcher est menacé par le candidat de l’Alternative, Bastien Leutenegger, qui n’est pas si loin derrière lui et a obtenu presque deux fois plus de voix que le meilleur candidat de l’Alternative en 2015. Il n’est donc pas impossible que l’Entente, qui monopolise le pouvoir exécutif depuis au moins un demi-siècle, doive céder un siège. Mais il est probable que les suffrages de l’UDC, qui ne participe pas au second tour, aillent en majorité au PLR.

À Chêne-Bourg, l’élection ne sera pas tacite, mais c’est tout comme. Dans une sorte d’union sacrée face au coronavirus, les Verts, les socialistes, le PLR et le PDC, alliés sous la bannière «Ensemble pour Chêne-Bourg», ont décidé de présenter l’actuelle maire Beatriz de Candolle (PLR) et le conseiller municipal Jean-Luc Bösiger (PS), qui sont sûrs de rejoindre le Vert Philippe Moser, élu au premier tour. Il y a bien une troisième candidate en lice, Louise Pascarella, du Parti populaire genevois. Mais vu son score au premier tour (171 voix) et le fait que son parti n’a pas atteint le quorum au Conseil municipal, cela paraît perdu d’avance. Ainsi, Chêne-Bourg, gouvernée par l’Entente depuis 150 ans, aura un Exécutif à majorité rose-verte.

Deux alliances à Onex

À Onex, deux listes s’affrontent. La première est celle du Parti socialiste, des Verts et du PDC, qui reconduisent leur alliance du premier tour avec l’écologiste Mariam Yunus Ebener et la PDC Anne Kleiner, arrivées en deuxième et troisième positions. Elles pourraient rejoindre la socialiste Carole-Anne Kast, réélue dimanche. Face à ce duo féminin, la nouvelle formation onésienne ECHO, alliée aux Vert’libéraux depuis le premier tour, fait désormais également liste commune avec le PLR. Sous le nom de l’«Entente onésienne», elle présente Jean-Pierre Pasquier (PLR) et son ancienne collègue de parti et présidente de l’ECHO, Nathalie Keller. Ils ont le soutien du groupe UDC onésien.

À Versoix, pas d’alliance. Ni à gauche ni à droite. Les cinq candidats du premier tour se représentent donc. La présidente des Verts, Jolanka Tchamkerten, était arrivée en tête, devançant de peu le PDC et actuel maire Cédric Lambert. Ils avaient manqué d’un cheveu la majorité absolue. Suivaient, plus loin, la magistrate sortante Ornella Enhas (PS) et le conseiller municipal Jean-Marc Leiser (PLR). Autre conseiller municipal, le PDC Gilles Chappatte, 5e, était davantage distancé. À qui iront les voix du MCG et de l’UDC, qui n’ont pas atteint le quorum au Conseil municipal? En tous les cas, l’Exécutif de Versoix pourrait devenir à majorité de gauche, et féminine, du jamais-vu dans la ville lacustre.

À Plan-les-Ouates, l’élection sera tacite. Seuls trois des huit candidats qui briguaient une place à l’Exécutif le 15 mars demeurent en lice. La future Mairie se composera donc des deux sortants, Xavier Magnin (PDC) et Fabienne Monbaron (PLR). Ils seront rejoints par le Vert Mario Rodriguez, qui succède à son collègue de parti Thierry Durand.

