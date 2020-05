L’Entente épingle la Caisse de pension de l’État

La caisse des fonctionnaires se serait-elle débrouillée pour garder au frais un magot au détriment des contribuables? Le PDC et le PLR ont eu un coup de sang en lisant les comptes 2019 du Canton. Rien à dire sur la facture globale – 5,3 milliards – représentant l’engagement de l’État envers la caisse de pension de ses employés (CPEG), comme annoncé durant la votation de l’an passé. Mais la droite estime que la facture présentée aurait pu et dû être nettement inférieure.

Pourquoi? Parce que la Bourse ayant été florissante cette année-là, les rendements des placements ont dépassé les 10%. Ils ont rapporté 1,3 milliard et, en parallèle, la CPEG a dû dissoudre des provisions comptables. Résultat, au moment du bouclement, au 31 décembre, la CPEG disposait dans ses comptes de presque deux milliards de plus que prévu lors de la votation. «Elle aurait absolument dû utiliser le gain pour diminuer la facture de l’État, s’indigne le PLR Yvan Zweifel. Il aurait ainsi pu payer au moins 50 millions par an en moins durant la durée d’amortissement du prêt à la caisse.» Le député estime que cet argent supplémentaire aurait peut-être eu une influence sur les majorités lors des votes du budget. Et le communiqué du PLR et du PDC de dénoncer «un acte déloyal envers les Genevois».

Au contraire, pour le président de la caisse, Eric Alves de Souza, le comité a été bien inspiré d’agir comme il l’a fait. «Vu la baisse des rendements de la Bourse depuis le début de l’année, qui nous cause une perte de presque un milliard, il s’avère utile d’avoir un coussin.» Par ailleurs, la CPEG affirme n’avoir guère eu le choix sur la baisse de son taux technique. Pour le changement de ses tables actuarielles, elle a choisi une manière plus précise de calculer l’espérance de vie de ses adhérents, «un peu plus coûteuse que la précédente mais moins risquée à long terme». Le président assure aussi que la baisse des taux d’intérêt en 2019 ainsi que celle du taux technique ont permis à l’État de se financer moins cher que prévu pour lui verser l’argent promis. En coût annuel, le Canton resterait donc dans les montants annoncés lors de la votation.

Effectivement, la CPEG ne s’est pas assise sur sa manne. Pour 2020, son comité a baissé son taux technique (taux évaluant le rendement prévisible de ses biens) à 1,75%, en suivant ainsi les prévisions des actuaires. Grâce au milliard, il a pu compenser la diminution de la couverture de ses engagements. Autant d’éléments avalisés par l’Autorité de surveillance des fondations.

Mais l’Entente n’est pas convaincue: «Ce sont des manœuvres certes légales, mais très discutables», regrette Yvan Zweifel.