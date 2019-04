L’Église sème des mosaïques pour créer un chemin de joie

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un chemin de croix qu’on arpente, mais un «chemin de joie». L’Église catholique romaine de Genève (ECR) vient d’achever la création d’un parcours de pèlerinage et de méditation, dans un esprit spirituel et artistique. Treize mosaïques sur le thème de la Résurrection ont été installées sur les façades d’églises de Perly à Puplinge, en passant par Le Lignon et la Ville de Genève. Elles figurent également sur le temple protestant de Montbrillant, en signe d’œcuménisme, et dans la salle de célébration de Champ-Dollon «pour rappeler la possibilité de rédemption et l’attention aux plus faibles», indique l’ECR.

L’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal à Genève, explique «qu’il y a des chemins de croix dans chaque église. Nous proposons une démarche nouvelle: parcourir un chemin de joie en se mettant en route avec le Christ ressuscité.» Silvana Bassetti, responsable de l’information à l’ECR, ajoute: «Ce chemin permet d’adresser un message d’espérance à l’ensemble des Genevois, de toute confession ou religion, croyants et non-croyants.»

Il aura fallu sept ans de travail et une centaine de milliers de francs, essentiellement financés par des dons, pour que naisse ce chemin. Les fresques, dont certaines atteignent 8 m2, ont été réalisées par l’atelier d’art spirituel du Centre Aletti de Rome. Les œuvres de son directeur, le père jésuite slovène Marko Rupnik, sont mondialement connues. L’une habille la basilique Notre-Dame du Rosaire, à Lourdes.

Une fête d’inauguration a eu lieu dimanche au Cénacle de l’ECR, en présence de Marko Rupnik. Plus d’information sur le parcours: chemindejoie.ch (TDG)