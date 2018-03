L’Autre Salon repense la ville, loin des moteurs de Palexpo

À l’heure du couper de ruban à Palexpo, l’Autre Salon ne manque pas le rendez-vous. Tel «un bout d’adhésif inoffensif», l’événement alternatif profite du Salon de l’automobile «pour mieux lui coller à la tôle».

Toujours provocateur, jamais belliqueux, l’Autre Salon propose une série d’événements, conférences, performances et moments à partager autour du thème de la ville à réinventer «loin des bouchons, des nuisances sonores et pics de pollution». «Nous proposons de repartir d’une page blanche, de penser l’espace de l’après-voiture, centré autour de l’humain et de la rencontre», invite Eric Vanoncini, président et coordinateur. Si la démarche se veut ludique et nullement «moralisatrice», elle repose sur une critique de notre mobilité. «Quand on voit le temps qu’il faut pour traverser la ville, on se demande où est la liberté. On arrive aux limites du modèle», soutient le responsable de l’association.

Pour cette dixième édition, l’Autre Salon n’occupera pas l’espace publique (on se souvient de son Tour de France des Grottes en tricycle ou du chronométrage de piétons au carrefour de la Servette). Son quartier général reste basé aux Bains des Pâquis. Après l’inauguration jeudi à 14 h avec une performance artistique, une cérémonie officielle et un bal «festif et langoureux», place à un café utopique (ce samedi 10 h 30 , Bains des Pâquis) et à une bourse aux vélos à la maison de quartier de Saint-Jean ( 10 h à 15 h ).

Mercredi, l’association Actif Trafic invite à une conférence-débat centrée sur «un monde sans voiture». A Uni Mail ( 19 h ), Elena Cogato Lanza, maître d’enseignement à l’EPFL, viendra présenter les résultats d’une vaste étude multidisciplinaire. À quoi ressemblera le monde sans voiture? Élément saillant: divers scénarios élaborés par les chercheurs et appliqués à l’arc lémanique. «Il y a quelques années, ces réflexions auraient été qualifiées de délirantes. Aujourd’hui, les scientifiques s’y intéressent très sérieusement», assure Eric Vanoncini.

L’Autre Salon terminera sa course au restaurant la Ritournelle, sur le boulevard Carl-Vogt, avec la présentation du bambou comme matière première dans la fabrication de vélos (jeudi 15 mars, 17 h 30 ) et un apéro de l’histoire, le lendemain, en compagnie de l’historien Arnaud Bosch ( 18 h ). Il sera question de mobilité à Genève, de 1860 à nos jours.

Enfin, la mobilité douce investit le collège et école de commerce André-Chavanne le jeudi 15 mars pour une journée d’activités, concours et conférences.

Programme complet: www.autre-salon.ch

(TDG)