L'Autre Salon inhume son alter ego, le Salon de l'auto

Des faux sanglots, un faux prêtre et de vrais fous rires retenus de justesse. Tels ont été quelques-uns des ingrédients du dernier hommage rendu mardi matin, au seuil du cimetière des Rois, par les animateurs de l'Autre Salon, au Salon de l'auto. D'inspiration écologique et burlesque, le premier singe depuis douze ans le second qui aurait dû voir sa 90e édition démarrer ce mardi à Palexpo, si elle n'avait été annulée vendredi, pour cause d'épidémie de coronavirus, sur ordre du Conseil fédéral.

«Nos pensées vont à la ville qui ne pourra pas profiter de bouchons exceptionnels», a fait mine de déplorer Eric Vanoncini, coordinateur de l'Autre Salon qui avait pour l'occasion revêtu une tenue sacerdotale. Le faux prêtre a prononcé l'élégie du disparu, «affaibli depuis quelques années par une épidémie de fièvre verte et de féminisme».

Des chants funèbres empruntés à Noir Désir, Leonard Cohen et Violeta Parra ont rythmé ces funérailles parodiques, suivies par une vingtaine de participants qui se sont partagé des mouchoirs et du désinfectant pour les mains. La cérémonie s'est achevée par une communion à la Corona (la bière) et une balade urbaine jusqu'aux Bains des Pâquis en mobilité douce. Des scories de l'Autre Salon seront maintenues, notamment avec un débat prévu jeudi 12 mars à 19 heures à la Maison des associations sur le thème: «Nature ou voiture? Remettre l'arbre au milieu de la ville».