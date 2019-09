L'Asloca s'attaque aux nuisances des chantiers habités

«On se fait souvent insulter par nos adversaires politiques à cause de la LDTR - loi sur les démolitions, transformations et rénovations - pourtant si nécessaire pour les Genevois», relève Alberto Velasco, président de l’Asloca.

Mais il en faudrait plus pour déstabiliser l’association des locataires qui propose une nouvelle fois de renforcer cette fameuse LDTR afin, cette fois-ci, de mieux accompagner les chantiers habités. Alberto Velasco et son camarade socialiste Christian Dandrès, tous deux députés, ont détaillé, vendredi devant la presse, le contenu d’un projet de loi qui s’apprête à être déposé au Grand Conseil.

Cadre légal impuissant

«Les chantiers se multiplient à Genève dans des immeubles habités qui souvent n’ont pas été bien entretenus depuis leur construction dans les années 1960-1970. Malheureusement, le cadre légal actuel est impuissant pour garantir une protection satisfaisante aux locataires», notent les deux élus. Parmi les principaux changements apportés à la LDTR dans le tout frais projet de loi: l’obligation d’informer, par écrit, la nature et le calendrier des travaux, mais aussi et surtout les mesures envisagées pour atténuer les nuisances aux habitants, dont le cadre de vie est souvent bafoué.

«Nous voulons aussi que l’évolution des travaux, et donc du calendrier, soit communiquée aux locataires afin d'éviter qu’ils ne soient pris à l’improviste», ajoutent Alberto Velasco et Christian Dandrès. Le propriétaire devra également désigner une personne de contact apte à renseigner les habitants. Pour des immeubles de plus de dix logements, il faudra recourir aux services d’un assistant d’ouvrage qui identifie les contraintes et les attentes des locataires, afin de garantir leur prise en considération par le maître d’ouvrage durant les travaux. Enfin, le propriétaire devra assurer, pendant toute la durée du chantier, l’état de salubrité du bâtiment, notamment en procédant à des nettoyages fréquents.

Plaintes de vols

Il faudra, enfin, assurer la sécurité des personnes et des biens en identifiant les travailleurs autorisés à accéder à l’immeuble pour les besoins du chantier. «Des locataires se sont plaints de vols», indique Christian Dandrès, qui annonce qu’en cas de violation des règles du suivi du chantier, l’État pourra en imposer le respect directement auprès des entreprises œuvrant sur le chantier et mettre en place les mesures aux frais du propriétaire.

Le Grand Conseil accueillera-t-il positivement ce projet de loi, élaboré avec le concours de plusieurs associations de locataires? «Si ce n’est pas le cas, nous lancerons une initiative», promet Alberto Velasco.

Développement suivra