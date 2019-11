L’Asloca passe l’épaule, mais de peu

Ce n’est pas brillant pour ses auteurs. L’initiative de l’Asloca «Construisons des logements pour toutes et tous» est passée dimanche de justesse par 50,40% des voix contre 49,60%. De justesse donc, avec 754 petites voix d’avance. Le succès a été acquis en Ville de Genève et dans les grandes communes suburbaines sauf Thônex.

Curieux destin quand même pour un texte rescapé, puisqu’il était accompagné à l’origine d’une autre initiative invalidée par la justice, qui fixait ce qu’il fallait construire sur les terrains en zone de développement. Celle qui a été acceptée hier stipule que le Conseil d’État ne peut déclasser des terrains qu’en zone de développement quand la pénurie de logement sévit, ce qui est le cas depuis des lustres. En zone de développement, les prix des opérations immobilières sont contrôlés, ainsi que les catégories de logements.

L’initiative a été lancée pour contrer les velléités de la droite, qui voulait déclasser certains secteurs en zone ordinaire, là où les conditions du marché priment. Le Grand Conseil aura, lui, toujours la possibilité de choisir de la zone ordinaire. Pour Pierre Vanek (EàG), le succès relatif du jour est un avertissement: «À l’avenir, il faudra nous engager plus fortement. On ne peut plus se reposer sur la crise du logement pour assurer le succès des initiatives.»

Mais la victoire est toutefois bonne à prendre: «Les Genevois, explique l’avocat à l’Asloca, Christian Dandrès, veulent un développement raisonnable, qui serve la majorité des gens et ils estiment que souvent, le compte n’y est pas. Mais on ne peut pas répondre par une régulation malthusienne aux besoins en logements sans pousser nos concitoyens en France ou dans le canton de Vaud pour se loger, ce qui est inacceptable.»

Malgré la défaite, Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière, a le sourire: «Les résultats sur l’initiative de l’Asloca sont extrêmement serrés. C’est le reflet de la pénurie de logements à vendre en propriété par étage (PPE). Le Conseil d’État doit prendre en compte le besoin qui s’exprime. Il faut cesser le rationnement! D’autant plus que cette initiative va provoquer le blocage de nombreux projets de construction dans les dents creuses de la zone agricole, et autour des villages, car les plans financiers ne tiennent plus. Je regrette enfin que le Conseil d’État n’ait même pas pris position sur cette initiative. Cet abandon de compétence est une première et constitue un signe de faiblesse.»