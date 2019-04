L’Asloca appelle à choisir sa solution pour recapitaliser la CPEG

Lors des votations du 19 mai, les citoyens devront se déterminer sur deux projets - incompatibles - de recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). Vendredi, l’Association de défense des locataires (Asloca) a plaidé en faveur de la solution de gauche. Normal, puisque cette mouture est une copie presque intégrale de l’initiative populaire lancée par l’Asloca et le Cartel intersyndical de la fonction publique.

Cette solution consiste en une cession par l’État de terrains en sa possession sur le périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV). Les logements qui y seront construits assureront ainsi à la CPEG des rendements à long terme.

Un propriétaire moins rude

«Notre projet a de multiples avantages, explique Christian Dandrès, député PS et avocat de l’Asloca. Il crée du logement, assure des rendements stables à la CPEG et, pour le citoyen, donne la garantie de ne pas devoir remettre de l’argent plus tard pour renflouer à nouveau la caisse.»

L’Asloca reconnaît que ce projet ne construit pas un logement de plus que ce qui est déjà prévu, mais, assure Christian Dandrès, les futurs locataires seront mieux traités par la CPEG que par des sociétés immobilières.

Trop de poids sur les assurés?

Ce qui différencie toutefois fondamentalement les deux projets en concurrence, c’est que la droite et le Conseil d’État veulent passer du système de primauté des prestations à celui de primauté des cotisations. «C’est un changement de paradigme fondamental, commente Alberto Velasco, député PS et président de l’Asloca Genève. On ferait peser le risque, en cas de difficultés, sur les salariés principalement. Aujourd’hui il est mieux réparti.»

La droite veut également que les salariés participent davantage qu’actuellement au paiement des cotisations. La gauche veut en rester à la répartition actuelle. «Il est injuste de vouloir contraindre les jeunes assurés à régler la facture du passé», s’insurge Romolo Molo, avocat spécialisé dans la prévoyance professionnelle. L’augmentation des cotisations pour les assurés serait en effet de 26,1%. (TDG)