Kalvingrad, l'association qui remet l’Usine au milieu du village

Un vent de renouveau réchauffe le cœur de Genève. L’Usine, centre culturel autogéré qu’on disait quelque peu fatigué après trente ans d’existence, retrouve une place de choix dans le paysage musical. Un public ancien revient, de nouveaux venus s’annoncent à l’entrée, jeunes et vétérans se mélangent. Ceci grâce à Kalvingrad principalement. Cette association fait des merveilles de programmation, à suivre dans la grande salle de concert face au barrage du Seujet.

En 2019, Kalvingrad fait référence pour qui recherche des musiques d’avant-garde, rock, hip-hop, électronique (lire encadré). Si les groupes européens transitent volontiers par ici, les musiciens du cru finissent régulièrement en tête d’affiche, récemment encore Hyperculte et Gros Oiseau.

Programmateur inspiré

Kalvingrad. On appréciera ou non le jeu de mots. Les organisateurs, eux, préfèrent parler du Rez de l’Usine. «Pour le visiteur, qu’importe qui fait quoi. On est à l’Usine, c’est cela qui compte», explique William Crayston, dit Willy Ténia, sa signature d’illustrateur au sein du collectif Kakakids. Depuis septembre 2018, Willy œuvre comme programmateur du Rez.

Née en 1989 sous l’appellation Cabaret de l’Usine, avant que celle-ci soit stylisée en Kabaret (1990) puis KAB-Usine (1992), l’association émane directement du centre culturel autogéré, ouvert la même année. En 2012, souhaitant remettre les comptes à zéro, le KAB fait place à une nouvelle entité, Kalvingrad. Discrète, laborieuse, sa ténacité finit par payer.

Comment l’Usine reprend-elle son rôle d’agrégateur au milieu de la cité? En suivant un mot d’ordre simple: «L’Usine, ainsi qu’elle est définie sur le papier, est à tout le monde et doit en proposer pour tous les goûts, rappelle Willy Ténia. Ce serait du gaspillage de ne pas utiliser pleinement ce magnifique outil!»

Le petit salon de Bar in Grad

Saisir l’opportunité d’une salle équipée mais sous-employée (plus de 150 dates vacantes selon certains commentateurs bien informés), tout en pratiquant des prix très bas (entre 5 et 10 francs l’entrée en moyenne) oblige toutefois à se confronter à une autre problématique: la salle est très grande, d’une capacité de 800 personnes et, pour cette raison, occasionne des frais importants. Comment s’y prendre, lorsque, à l’instar de Kalvingrad, les moyens financiers restent extrêmement limités? Voire en déficit, comme c’était le cas il y a deux ans?

En 2017, un membre de l’équipe, Carole Monbaron, a initié le Bar in Grad. Objectif: sauver les finances de l’association en occupant les dates vacantes justement, cela dans un horaire post-apéro, à 20 h, et à prix libre. Aux concerts s’ajoutent des jams, des ateliers, des expos, des one man shows. «Tout est possible dès lors que l’activité reste à but non lucratif», souligne Carole Monbaron. C’est également du théâtre d’impro: «Amis et parents sont venus, des médecins également – l’un des comédiens en est un. Résultat: on avait là un mélange de générations, de milieux, certains se rendant à l’Usine pour la première fois.» Bar in Grad soigne la convivialité. C’est un coin salon monté pour chaque occasion, avec canapés, tables et fauteuils. Cette ambiance «cosy» a fait tache d’huile, les concerts tard le soir proposant à leur tour le petit salon. Ajoutez-y un baby-foot, et voici, admet Carole Monbaron, que l’Usine prend des airs de bar de quartier, voire de maison de quartier.

Place aux nouveaux acteurs

À Kalvingrad, personne n’en fait mystère. «Financièrement, c’est dur: tout le monde travaille en grande partie bénévolement. On a juste de quoi payer les groupes», résume Willy Ténia. À l’exception, notable, d’une aide de la Ville en 2018 (60 000 francs) et en 2019 (50 000), l’association ne touche pas de subvention régulière. Ce qui n’est pas le cas de son colocataire, PTR, indépendant de l’administration «usinienne», au bénéfice d’une convention avec la Municipalité, 325 000 francs annuels, remise en question au début de l’année ( lire la «Tribune» du 18 janvier ).

À deux pas du Rez, au magasin Urgence Disk, on connaît bien l’affaire: ici, des concerts sont organisés chaque soir ou presque, avec des moyens dérisoires. Ici s’active Damien Schmocker. Au KAB, il a été l’un des programmateurs, de 1989 à 2013. Que pense-t-il de ce renouveau? «Demander des sous, d’accord. Mais il me semble plus important de faire en sorte que de telles initiatives puissent durer. À la Ville de pousser les associations à s’ouvrir plus encore.» (TDG)