Jugé pour avoir crevé 42 pneus sur 37 véhicules en une nuit

A-t-il agi sur un coup de sang? Ou est-il un «serial vandale»? L’affaire, en tout cas, n’est pas banale. L’homme qui comparaît ce mardi devant le Tribunal correctionnel est soupçonné d’avoir crevé pas moins de 42 pneus sur 37 véhicules différents, sans compter trois carrosseries rayées. Et tout cela en une nuit.

21 plaintes déposées

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 au 8 novembre 2015 sur deux parkings proches de l’aéroport: ceux de l’hôtel Holiday Inn et du P+R de Pré-Bois. Le prévenu, un Français de 31 ans domicilié en France voisine, semble avoir frappé au hasard. Parmi les véhicules endommagés, on trouve toutes sortes de marques (Ford, Audi, Alfa Roméo, Peugeot, Lexus, Volvo, BMW…) et d’immatriculations, suisses et étrangères. Pas moins de 21 personnes ont déposé plainte.

Circonstance aggravante de dommage considérable

Arrêté un an et demi plus tard à la douane de Puplinge, l’homme, célibataire et père d’un enfant né en 2007, est détenu à Champ-Dollon depuis le 29 août 2017. Il encourt jusqu’à 5 ans de prison, car même s’il s’agit de «simples» dommages à la propriété, la multiplicité des actes, l’unité d’action et le montant total des préjudices (plus de 10 000 francs) lui valent la circonstance aggravante de dommage considérable.

Imposer un traitement thérapeutique?

L’un des enjeux du procès est aussi de savoir si cet homme, atteint de schizophrénie selon une expertise et au bénéfice d’une responsabilité restreinte, peut être contraint de suivre un traitement thérapeutique. Traitement qu’il refuse catégoriquement, de même qu’il conteste les faits. On ne saura donc rien sur ce qui les a motivés.

Verdict en fin d'après-midi

Dans son réquisitoire, le procureur réclame une peine privative de liberté de six mois – qui s’ajoute aux 178 jours de détention déjà purgés par le prévenu – ainsi qu’un traitement thérapeutique en milieu sécurisé.

De son côté, l’avocate de la défense relève que peu avant son interpellation, le prévenu a passé son baccalauréat et pouvait dès lors envisager des projets de vie plus stables, qu’une prolongation de sa détention ne permettra pas. Elle critique par ailleurs l’expertise et demande à la Cour d’écarter le traitement thérapeutique forcé.

Le verdict sera rendu en fin d’après-midi. (TDG)