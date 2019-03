Jugé dès lundi pour avoir tué une retraitée avant de brûler son corps

Le procès de F., un homme accusé d’avoir tué une retraitée à Onex, en 2015, débute lundi devant le Tribunal criminel. Défendu par Me Eric Beaumont, cet ouvrier portugais de 53 ans avait été arrêté peu après la disparition de la septuagénaire, dont le corps n’a été retrouvé en France voisine que deux ans plus tard.

«Une mort lente»

La police genevoise avait signalé la disparition de cette Onésienne en février 2015. Les restes de son corps n’avaient toutefois été découverts qu’en mars 2017, dans une forêt escarpée de l’Ain.

Dans son acte d’accusation, le procureur Endri Gega retient la circonstance aggravante de l’assassinat, compte tenu du mobile et de la manière d’agir de F. Selon le document du Ministère public, l’homme a fait venir sa voisine d’immeuble dans son appartement, où il l’a attachée et bâillonnée: «Il l’a maintenue dans un état de peur et d’angoisse insoutenables en lui faisant vivre une mort lente. (…) Il l’a ainsi étranglée jusqu’à ce qu’elle décède par asphyxie.»

15 litres de diesel

Le prévenu, qui connaissait la victime depuis quelques années, aurait agi pour s’emparer des 40'000 euros que celle-ci avait retirés dans la matinée. Il est accusé d’avoir par la suite utilisé ses cartes bancaires pour des retraits d’argent et des achats. Il aurait même porté un habit de la victime devant une caméra de vidéosurveillance afin de dissimuler ses actes.

Le quinquagénaire est aussi poursuivi pour séquestration et enlèvement ainsi que pour atteinte à la paix des morts. En effet, une fois son forfait accompli, «il a dissimulé le cadavre dans le coffre de la voiture de la victime». Il s’est débarrassé du corps de la défunte dans une zone forestière de la région de Nantua. Mais il est accusé d’être revenu sur les lieux une semaine plus tard: «Il a recouvert le cadavre avec des papiers et des housses de sièges de voitures, décrit le procureur dans son acte d’accusation. Il a ensuite aspergé la dépouille d’environ 15 litres de diesel et y a bouté le feu. Le cadavre a ainsi brûlé durant plusieurs heures.»

En 2017, F. a fait des aveux durant l’instruction. Il a expliqué s’être disputé avec la victime pour une «touchette» sur sa voiture. Un dommage bénin de carrosserie qui l’aurait mis en colère et conduit à pousser la retraitée. Cette dernière aurait chuté contre le montant d’un lit et serait décédée. Ce qu’il regrettait amèrement. Cette version est toujours celle qu’il soutient actuellement.

L’acte d’accusation du Ministère public ne s’arrête pas là. En détention provisoire à la prison de Champ-Dollon depuis le 20 mars 2015, F. aurait confié un autre dessein criminel à son compagnon de cellule, qui n’était autre qu’un policier infiltré… «Il voulait se procurer une grenade pour faire tuer son beau-frère (…) qui lui devait 32'000 fr.» Il aurait demandé à l’agent de «lui trouver quelqu’un pour le faire».

Arnaque et vols en série

F. se voit également reprocher une arnaque à l’assurance en 2010 avec une voiture valant quelque 27'000 francs. Il sera également jugé pour une série de vols au détriment de la victime: des bijoux, des fourrures et des montres. Il aurait aussi dérobé à son ex-employeur des décorations lumineuses et des guirlandes valant 3000 francs. La famille de la défunte est représentée par Me Lorella Bertani: «Après avoir tué sa victime de la pire des manières, il a sciemment laissé sa famille dans la souffrance de ne pas savoir où elle était pendant deux ans et tout cela pour de l’argent.» (TDG)