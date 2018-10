Joseph Gorgoni: «J’ai parfois usé de ma notoriété pour un logement»

Le milieu de l’immobilier, en particulier celui du bout du lac, a bien ri (et a ri parfois jaune) le mois dernier. La régie genevoise Pilet & Renaud a organisé une revue sur la corporation. Le spectacle «Chambres à part» s’est amusé, de manière satirique, voire corrosive, des travers du secteur. Régies, organisations de professionnels de l’immobilier (CGI, USPI), associations de défense des locataires (Asloca), mais aussi notaires et politiciens n’ont pas échappé à la plume aussi aiguisée que caustique de Pierre Naftule et Thierry Meury, les deux auteurs de cette comédie hilarante. Une comédie, il faut le relever, dont la qualité des dialogues, de la mise en scène, de l’interprétation, des costumes et des décors étaient dignes d’un grand show (voir ci- contre les photos et le best-of des répliques).

Le rôle principal de cette revue était tenu par le célèbre personnage Marie-Thérèse Porchet, interprété par le non moins célèbre artiste genevois Joseph Gorgoni, lequel était entouré d’acteurs (dont certains étaient des employés de Pilet & Renaud) et de danseurs remarquables. Dans ce spectacle, la mégère est transformée en mère maquerelle qui a fait de son appartement genevois un lupanar. Les affaires semblent fonctionner assez bien. Jusqu’au jour où le riche propriétaire de son logement découvre la manière dont son bien est utilisé. C’est le début des problèmes pour la quinquagénaire originaire de Gland. Et la trame de la comédie.

À l’origine, cette revue a été conçue comme un spectacle interne destiné uniquement au personnel de la régie Pilet & Renaud. Mais, rapidement, Stéphane Barbier-Mueller, le patron de l’entreprise, a estimé intéressant d’en faire profiter la communauté immobilière genevoise globalement. C’est ce que nous expliquait récemment Eve Lozeron, porte-parole de l’enseigne (lire nos éditions des 8 et 9 septembre).

Initialement, cette revue était donc ouverte aux seuls professionnels de la pierre. Mais la direction de Pilet & Renaud a décidé d’ajouter deux représentations ouvertes aussi au grand public (via Facebook). Ainsi, au final, 12 représentations (au lieu des 10 prévues au départ), d’une durée d’une heure et quart chacune, ont été données entre le 20 et le 27 septembre, au théâtre Les Salons, en ville de Genève. Au total, 1800 personnes y ont assisté, lesquelles étaient invitées gratuitement par la régie.

Toutefois, pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas pu assister à cette revue, sachez que Léman Bleu, la chaîne de télévision locale genevoise, retransmet le spectacle «Chambres à part» depuis cette semaine. Les premières diffusions ont lieu hier soir vendredi 19 octobre, à 19 h 30 et à 22 h. D’autres sont programmées les 26 et 27 octobre, aux mêmes heures.

À l’occasion de ces diffusions télévisées, nous avons rencontré Joseph Gorgoni. L’humoriste a accepté de se confier sur ses logements, avec la sympathie, la simplicité et l’humilité qu’on lui connaît. Interview.

Dans cette revue, votre personnage, Marie-Thérèse Porchet, rencontre des problèmes avec son riche bailleur. Est-ce que vous, Joseph Gorgoni, vous avez déjà eu des différends avec les régies qui géraient les logements que vous avez occupés?

Dans le premier appartement que j’ai occupé, un petit studio situé à la rue de Carouge, en ville de Genève, j’ai eu un problème d’infiltration d’eau dans l’un des murs. Cela a provoqué du pourrissement et de fortes mauvaises odeurs. J’ai appelé plusieurs fois la régie pour lui signaler le problème. Comme elle tardait à réagir, j’ai finalement décidé de la rappeler pour lui dire qu’un morceau du plafond m’était tombé sur la tête, ce qui était faux. Je lui ai dit que j’allais appeler mon assurance maladie et que je voulais savoir comment on pouvait s’arranger. Et là, la régie est intervenue tout de suite! (sourires)

Dans le spectacle, un locataire se rend à l’accueil de la régie Pilet & Renaud pour contester le montant de son loyer. Avez-vous déjà contesté votre loyer?

Non, jamais. Je ne suis pas un locataire compliqué, procédurier.

Est-ce que le fait de s’appeler Joseph Gorgoni, d’interpréter Marie-Thérèse Porchet sur scène, cela aide pour obtenir un logement auprès des régies?

Quand j’ai pris mon premier logement en tant qu’adulte, j’étais alors peu connu.

Je me rappelle que, pour le numéro 48 de la rue de Carouge, ce sont les locataires en place qui m’ont aidé. Plusieurs d’entre eux étaient des journalistes, des animateurs ou des speakerines de la TSR. Ils ont signé une pétition auprès de la direction de la régie pour favoriser ma candidature. C’est ainsi qu’on m’a attribué cet appartement.

«J’aime bien le style des années 1950, les mélanges, les choses colorées. Par contre, je déteste les voilages et les rideaux; ce sont des nids à poussière et cela fait vieille dame»

Par la suite, une fois que j’ai commencé à être connu, c’est vrai que je me suis parfois servi de ma notoriété pour obtenir un logement, mais cela n’a jamais été pour moi, cela a toujours en faveur d’un membre de ma famille: ma mère, ma sœur et ma nièce. Il n’y a pas de honte à le dire, cela marche comme cela, tout le monde fait comme cela.

En matière de logement, quels sont vos critères de recherche, vos besoins?

J’apprécie le calme. J’aime bien aussi les vieilles pierres, les vieux appartements, les parquets, les cheminées, etc. Je trouve que cela a plus de «gueule» que les constructions modernes qui se ressemblent un peu toutes.

Vous avez été longtemps locataire. L’idée de devenir propriétaire vous a-t-elle assez tôt traversé l’esprit?

Dès que nous nous sommes rencontrés, il y a une quinzaine d’années, «Flo’» (ndlr: Florian, le compagnon de Joseph Gorgoni) et moi avons eu l’envie d’avoir un endroit à nous. On a cherché, mais les prix à Genève, c’est de la folie! On avait un petit peu de sous, mais pas assez. Les biens qui nous intéressaient étaient à chaque fois trop coûteux pour notre budget. Et on ne voulait pas quitter le canton de Genève pour la Terre-Sainte vaudoise ou la France voisine.

Ce projet d’acquisition est devenu réalité plus tard, à Bardonnex.

Pour être exact, je vis dans une maison qui appartient à «Flo’», lequel l’a reçue de son père. Mais je n’en suis pas moi-même copropriétaire. Cette maison, ce n’est pas «ma» maison, mais «notre» maison, notre «chez-nous». Cela dit, sans cette donation, on n’aurait jamais pu se payer un tel logement.

À quoi ressemble votre «chez-nous» à Bardonnex?

La maison est située au centre du village, près du Café Babel. C’est un ancien bâtiment du XIXe siècle, dans lequel étaient logés les ouvriers vignerons. Lorsque mon compagnon l’a reçu de son père, c’était en mauvais état; il n’y avait plus de toit, on a dû tout faire rénover. Aujourd’hui, la maison comporte trois niveaux, chacun étant conçu comme un loft ouvert et offrant une superficie de 100 m2 environ. Moi et «Flo’» occupons le premier et le deuxième étage. Et nous louons le rez-de-chaussée à une amie, non pas par intérêt financier mais par amitié avec elle.

Quels sont vos goûts sur le planm de la décoration intérieure?

J’aime bien le style des années 1950, les mélanges, les choses colorées. Par contre, je déteste les voilages et les rideaux; ce sont des nids à poussière et cela fait vieille dame.

Dans les logements que vous avez occupés, y a-t-il une pièce que vous affectionnez particulièrement?

La cuisine, surtout la cuisine ouverte; lorsqu’on reçoit des invités, c’est toujours sympa de pouvoir préparer les plats tout en conversant avec eux.

Justement, qui cuisine chez vous?

Moi et mon compagnon. J’apprécie particulièrement les gastronomies italienne, chinoise et thaïlandaise.

Et qui fait le ménage?

On a engagé quelqu’un pour le faire. (rires)

Dans vos logements, avez-vous un objet fétiche, un bibelot, qui vous a suivi dans toutes vos adresses?

Je ne suis pas très attaché aux objets. En revanche, j’ai un tableau que j’ai depuis des années et auquel je tiens. Il s’agit d’une toile que j’ai achetée à Paris en 1998 signée par Yinxin, un peintre chinois alors inconnu, mais qui est devenu aujourd’hui «bankable».

Mettez-vous de la musique d’ambiance dans votre maison?

Oui. Je ne peux pas vivre sans musique. J’écoute, par exemple, Depeche Mode, Michel Legrand, des standards italiens ou du classique, c’est très varié.

À Bardonnex, vous avez un jardin. Avez-vous la main verte?

Pas du tout. Mais mon compagnon, lui, adore ça. Je ne suis d’ailleurs pas plus bricoleur: vous me donnez un marteau et des clous, et je vous fais effondrer le mur. (rires)

