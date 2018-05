Joies et émotions au rendez-vous de l’édition genevoise des National Games

Des images, des ambiances, ce n’est pas ce qui manque aux National Games: «Vas-y gamin, fais-moi plaisir!» hurle sur la plaine de Plainpalais un membre d’une triplette à son équipier au moment de dégager la boule d’un adversaire qui empiète sur le cochonnet. «Tu te débrouilles bien!» dit plus tard un jeune homme à Paul, qui le remercie puis coupe, abrupt: «Bon, faut que j’aille manger maintenant».

La philosophie affleure

À la Queue-d’Arve, c’est chaud patate, indique un membre du public. Faut dire qu’Aigues-Vertes Team 1 contre les Gonzen Tigers, c’est pas de la rigolade. Les hurlements de joie ou de fureur se succèdent à chaque panier. À la fin, les joueurs de Gonzen ont la banane: leur équipe l’a emporté par 27 à 23. Leur tactique est imparable: l’un d’eux attend sous le panier adverse de recevoir un long ballon envoyé depuis l’autre bout du terrain et comme les joueurs d’Aigues-Vertes, enthousiasmés par leurs offensives, oublient toute notion de marquage, la sanction tombe rapidement. Pour recoller au score, les Genevois ont beau bombarder de ballons Arnold, un de leurs meilleurs: rien n’y fait. Étonnamment, au moment du verdict personne n’en veut à personne. Les joueurs ont l’humeur mercuriale: à peine le vainqueur désigné, les vaincus participent à leur joie, comme si leur victoire était la leur. Autre ambiance à la patinoire extérieure des Vernets où les tatamis et les pistes de boules italiennes ont remplacé la glace: l’atmosphère est plus studieuse qu’au basket, mais les accrochages aussi déterminés. Après le verdict, là aussi, vainqueur et vaincu s’enlacent parfois affectueusement.

Surprenant? Peut-être qu’un détail manque. C’est possible, puisqu’en en réalité aucun des 1600 athlètes engagés sur les sept sites genevois des National Games ne sont ce qu’on appelle des gens «normaux». Tous ont un handicap mental, un mot qui prend ici un sens à la fois concret et relatif. Concret, avec ces corps différents, aux émotions et aux mouvements ordonnés autrement, mais relatif aussi, comme en témoigne cet échange de pure philosophie surpris entre Paul et son fan. À la question de savoir s’il est lui aussi handicapé, le jeune homme répond: «Je ne peux pas répondre à une question dont je n’ai pas la réponse». Ce ne sera pas la seule surprise au cours d’une journée riche en émotions pour les participants, comme en témoigne Maxime Ortenzi. Gardien du temple de l’arbitrage du basket genevois, il est venu donner un coup de main à la Queue d’Arve et en est tout retourné: «C’est mon premier match et c’est une leçon de vie, une autre facette de la vie. À chaque match, c’est comme si c’était la Coupe du monde. On partage une émotion qu’on n’a pas dans un match régulier. On est trop individualiste: ici, on donne. On voit qu’on n’est pas seul sur terre.»

L’avantage du cheval

On n’est pas seul? Non. À côté des centaines de bénévoles mobilisés pour assurer le bon déroulement de la manifestation, les familles concernées ont répondu présent, comme la famille Lagrange, venue à dix et trois générations pour encourager Clara Tutt et son cheval. La jeune femme de 25 ans, engagée dans le Trail, situé en plein milieu de la Plaine, avec 32 autres cavaliers, fait un joli parcours. Plus loin un autre concurrent, Patrick De Lamerter, explique combien Lateo, son cheval, lui apporte: «Du calme et de la sérénité. Grâce à lui, je n’ai plus d’angoisses. Je coupe tout», dit-il dans son bel uniforme de cavalier. Et à cheval, on ne le voit plus son handicap. (TDG)