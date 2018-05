Jeux d’argent: François Longchamp et Thomas Juch

Bloquer les sites de jeux d’argent et les loteries en ligne étrangères et autoriser les casinos suisses à exploiter des jeux sur Internet, tels sont les deux buts de la loi fédérale soumise au verdit des citoyens suisses le 10 juin. Les avis divergent forcément et, une fois n’est pas coutume, les divisions traversent les partis, comme le démontre l’argumentaire de nos deux invités: François Longchamp, président du Conseil d’État genevois et Thomas Juch, Vice-président des Jeunes libéraux-radicaux Genève. Les explications officielles sur les quatre objets soumis au vote (deux suisses, deux genevois) sont accessibles sur le site de l’État.

Jeux d’argent: gare aux fripouilles

François Longchamp, président du Conseil d’État genevois

S’opposer à la loi sur les jeux d’argent, c’est admettre que des opérateurs lointains réalisent des bénéfices sur le dos des plus fragiles. C’est accepter que des casinos établis dans des sites peu regardants en matière morale ou fiscale offrent aux Suisses de jouer sur des plateformes non taxées placées sous contrôle étranger. Le fait même que de tels établissements financent les opposants à la loi soumise au peuple le 10 juin confirme leur intérêt gourmand pour un marché suisse qu’ils disent vouloir libéraliser mais qu’il s’agit pour eux, en réalité, d’aspirer. Voilà les fripouilles. Qui parlent de censure!

L’argument «libéral» tiendrait au fait qu’Internet n’a pas de frontière. Cela est exact bien qu’inégal. Si la loi est refusée, les casinos étrangers pourront opérer en Suisse alors que l’inverse ne sera pas possible. Mais ce n’est pas d’Internet dont il s’agit. C’est de la société. Que des fournisseurs de cartes de crédit combattent aussi la loi sur les jeux d’argent illustre au surplus une indifférence aux drames du surendettement. Ce constat nous ramène au point de départ: un refus de la loi sur les jeux d’argent livrerait sans protection les plus faibles aux algorithmes tentateurs. Sans cadre, sans lois et sans taxes. Et dans le déni de ce qui fonde les jeux d’argent en Suisse: la solidarité, s’agissant notamment du financement de l’AVS.

En 1923, la Confédération s’est dotée d’une base légale afin que les bénéfices des loteries servent au bien public. En 1998, les maisons de jeu ont été autorisées à leur tour à la condition que, en plus de l’impôt des entreprises, 80% de leurs bénéfices soient consacrés à l’AVS. Aucun secteur n’est pareillement taxé. En 2012, adoptant par 87% des votants l’article 106 de la constitution, les Suissesses et les Suisses ont confirmé ces principes, demandé que l’on renforce la protection des joueurs et précisé que cela s’applique aussi à Internet.

La loi sur les jeux d’argent permet annuellement l’octroi de 280 millions de francs à l’AVS. Voter non, c’est dire que l’on préfère voir filer cet argent dans les caisses de groupes échappant en Suisse à tout devoir et à tout impôt.

Mais il y a plus. La loi préserve aussi les ressources des loteries en faveur de la culture, du sport, de l’environnement, du domaine social et de celui du handicap. Le retour au public des jeux taxés s’élève annuellement, en Suisse, à 630 millions de francs. Pour la Suisse romande, 210 millions de francs. Pour Genève, 37 millions de francs.

Refuser la loi, c’est assécher le tissu associatif et professionnel que la Loterie Romande favorise grandement. Au surplus, les kiosques, de moins en moins fournis en journaux, doivent en moyenne 30% de leur chiffre d’affaires à la Loterie Romande. La dérégulation d’Internet les achèvera aussi. Approuver le 10 juin la loi sur les jeux d’argent, c’est éteindre une mèche qui s’enflamme et c’est protéger la poudre. Voilà pourquoi les gouvernements cantonaux et le parlement fédéral et le Conseil fédéral la soutiennent. Si l’on considère que la société tient aux valeurs dont elle s’est dotée, on ne peut tolérer les assauts pyromanes de lointains capteurs d’héritages.

Non à la loi sur les jeux d’argent

Thomas Juch, Vice-président des Jeunes libéraux-radicaux Genève

La mise en œuvre du texte constitutionnel accepté en 2012 par le peuple et les cantons, selon lequel seuls les exploitants ayant une concession peuvent proposer des jeux d’argent en Suisse, est aujourd’hui soumise à votation.

Pour la première fois, le parlement a décidé d’un ?ltrage d’internet: Il souhaite bloquer l’accès aux exploitants de jeux en ligne basés à l’étranger. Pourtant, la réalisation concrète concernant l’offre en ligne n’a pas été clairement abordée en 2012. Les questions principales concernaient la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ainsi que l’avenir de l’impôt sur les maisons de jeu reversé à l’AVS ainsi qu’aux cantons.

Le Conseil national a discuté de façon controversée deux questions: qui peut obtenir une concession, et comment empêcher les opérateurs qui ne disposent pas d’une concession d’accéder au marché suisse. Il a suivi dans une très large mesure le projet du Conseil fédéral qui prévoyait que seuls les exploitants de casinos (physiques) suisses puissent demander une concession pour les jeux en ligne. Une proposition visant à séparer le régime de concession pour des casinos physiques et celui pour des exploitants de jeux en ligne a en outre été largement rejetée. Avec ce projet, une page of?cielle s’af?chera pour le joueur en Suisse dès qu’il arrivera dans une «zone illégale» d’un exploitant ne possédant pas de casino en Suisse.

Alternative?

La Suisse se trouve à l’opposé de la plupart des pays européens qui ont adopté un modèle de concession en ligne libre. Cette solution, qui autorise une offre légale de jeux en ligne, a fait ses preuves. On peut prendre le modèle danois pour exemple: depuis l’application de la nouvelle législation, 95% des joueurs jouent sur des plateformes disposant d’une concession (selon les autorités danoises, le marché noir s’est effondré pour arriver à 5%). Au Danemark, les plateformes en ligne paient des impôts et contribuent à la prévention des dépendances. Ce sont surtout les exploitants qui ont un fort intérêt à avoir une concession et faire leurs affaires en accord avec la loi en vigueur. Il est aussi fort possible que la Suisse se voit obligée d’adapter sa législation si elle refuse l’accès à son marché aux exploitants européens. La Suisse se trouvera donc en confrontation directe avec le principe de marché unique de l’UE. Que veulent les Jeunes libéraux-radicaux suisses?

Nous demandons qu’internet soit libre et sans censure. Le blocage constitue un précédent, un premier pas vers une direction très inquiétante et donne en outre une mauvaise image de la Suisse qui se revendique ouverte et moderne, prête aux dé?s de la numérisation. Il est très facile pour les utilisateurs de contourner un blocage (il suf?t d’un clic). Pour une vraie prévention des dépendances, il nous faut un modèle de concession en ligne libre qui ne crée pas arbitrairement de marché noir.

