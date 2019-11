Jet de pierre sur une prof: l’auteur n’a pas été identifié

Deux enseignants du Cycle du Renard ont été agressés en l’espace d’un mois, comme nous l’avons révélé le 17 octobre sur notre site.

En septembre, une professeure a été blessée par un jet de pierre dans le dos. Puis, le 16 octobre, le ton est monté entre un maître et un jeune. D’autres s’en sont mêlés et l’enseignant a essuyé des coups. Comme la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta l’avait affirmé dans la Tribune de Genève du 19 octobre, «la brigade des mineurs est intervenue pour briser le silence et tenter de déterminer les responsabilités (…). Pour l’heure, nous ne savons pas exactement qui a fait quoi. Il n’y a donc pas encore eu de sanctions disciplinaires. Mais deux élèves seront transférés dans d’autres établissements ou structures.»

Avancée de l'enquête?

Deux mois après la première agression, la Tribune de Genève a interrogé le Département de l’instruction publique (DIP) sur l’avancée de l’enquête. Les interrogations demeurent, réagit, par e-mail, Pierre-Antoine Preti, secrétaire général adjoint chargé de communication au DIP: «En l’état et dans l’affaire de la pierre, les responsables n’ont malheureusement pas encore été identifiés. Pour l’autre situation, elle a été traitée comme il se doit de manière à garantir la sécurité de l’établissement et de tous les élèves et des collaborateurs du département. De surcroît, la conseillère d’État s’est rendue en personne au CO Renard pour écouter les enseignants, le lundi 28 octobre.»

Classes difficiles

La direction du CO, avec le soutien de la direction générale, entamera une réflexion avec l’équipe enseignante et les différents partenaires (FASe, commune, police de proximité) pour développer des réponses concrètes à ses besoins dans le cadre de la gestion des classes difficiles. Le département devrait, notamment, mettre en place des soutiens concrets aux enseignants. Pas question cependant d’en savoir plus pour l’heure.