Jean-Marc Rappo, le hibou du prétoire, le hibou du prétoire

Il apparaît rarement sous les pinceaux du dessinateur agréé du Palais de justice. À peine un crayonné, l’esquisse d’une silhouette au deuxième plan, et c’est tout. Ce n’est pas assez. Patrick Tondeux, qui a la passion des accusés, pourrait faire un effort envers ceux qui n’ont rien à se reprocher; sans qui, de surcroît, le procès n’aurait pas lieu.

Le sergent-major Jean-Marc Rappo tient en effet un rôle essentiel au sein des fonctions qui incombent chaque jour au personnel de la salle d’audience. Ni juge ni avocat, il est, de par sa tâche régalienne, au service de la Cour de justice et du Tribunal pénal. À charge pour lui et son adjoint, Olivier Stulz, d’assurer la sécurité policière de l’endroit.

Les deux font la paire, même si le genre, celui du portrait, ne tolère qu’une seule tête dans l’image, prise un matin tôt, au Bourg-de-Four, avant que les prévenus n’arrivent de la prison. On salue en passant la complicité entre les deux représentants officiels des forces de l’ordre, ainsi que la couleur bleue qui va avec, contrastant avec le costume noir croque-mort des agents de sécurité, opérant, eux, à l’entrée du Palais.

Malgré ses années de service cumulées, la paire ne suffit pas. Elle doit quotidiennement se constituer une nouvelle équipe, soit «une une petite dizaine de collègues en moyenne, que l’on fait venir des postes avant de les répartir dans les différentes salles», précise le sergent-major. Il ajoute ce qu’on soupçonne: «Gros travail de planification. On sait quand on commence la journée, on ne sait jamais quand on la finit. En 2018, on a assuré 290 audiences (correctionnelles, criminelles et appels). Chaque matin, on accueille entre 5 et 10 prévenus.»

Sans rencontrer de difficultés particulières. «Les personnes que l’on s’apprête à juger sont briefées, elles ont derrière elles l’expérience de l’instruction et du milieu carcéral, poursuit M. Rappo. La tension peut, en revanche, venir du public, en fonction des affaires jugées, entre deux audiences ou, plus encore, au moment du verdict. Raison pour laquelle on dispose parfois des policiers dans les pas perdus.»

Et les arrestations sur le siège, lorsque le prévenu, qui comparaissait libre, se voit interpellé et envoyé en prison sitôt le jugement rendu? «Nous en avons entre six et huit par année. J’estime que l’on doit, à cet instant, faire preuve de tact, ne pas le brusquer, au risque de compliquer les étapes qui vont suivre: la fouille complète, le dépôt, l’établissement des documents nécessaires à son transfert cellulaire vers Champ-Dollon. S’il demande un parloir, on le lui organise, avec l’accord du président du tribunal. Je ne vois pas pourquoi on lui refuserait de dire au revoir à sa maman.»

Le bon sens et cette humanité élémentaire font aussi partie du métier, même s’ils ne s’enseignent pas forcément dans les écoles de police. Des qualités qui se lisent sur le visage de notre interlocuteur. L’expression est franche et directe; elle campe à bonne hauteur, soutenue par une corpulence devant laquelle on a spontanément envie de se montrer poli.

Autorité naturelle. Rappo termine sa carrière dans le respect. Il a connu des périodes plus animées au cours de ses vingt-six ans de terrain, à devoir interpeller dans la rue, se battre avec des vilains récalcitrants, en étant à trois reprises blessé au cours d’interventions. «J’ai aimé ce boulot d’urgentiste, je n’étais pas qu’avec des voyous, j’ai fait des accidents de circulation, du social, en me portant au contact des personnes âgées seules chez elles.»

Il les croise parfois au Palais, «ces petits vieux qui se sont fait escroquer par un beau parleur» et qui du jour au lendemain perdent confiance dans l’existence. «Ces procès-là ne me laissent pas indifférent», avoue le policier. Lequel a également beaucoup pratiqué cet autre terrain où l’on se dispute le ballon rond. Excellent footballeur, au poste d’arrière central notamment, en actif (FC Onex, FC Donzelle) puis en vétéran, marquant sans doute de la tête plus souvent qu’à son tour, aimant aujourd’hui se rendre à la Praille avec son propre père «pour y voir du beau jeu».

Un jour prochain viendra – la date n’est pas arrêtée, mais la retraite approche – où l’on ne verra plus le sergent-major Rappo assis en haut de l’escalier, à droite de la tribune réservée à la presse, scrutant la salle d’audience d’un regard concentré qui ne montre rien. Un hibou dans le prétoire, si l’on veut. Cette attention aux autres manquera. Comme la marque d’un vrai professionnel.