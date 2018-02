Jean Ziegler mise sur le «pouvoir de la honte»

C’est un petit livre couleur sable, le dernier ouvrage en date de Jean Ziegler. Dans la suite de «Chemins d’espérance», le sociologue a choisi de mettre en évidence des notes d’espoir dans ce monde dominé par le «capitalisme financier». Et le titre du livre en résume son contenu: «Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures». Jean Ziegler ne baisse pas la garde. «Un enfant de moins de dix ans meurt de faim ou des suites immédiates de manque de nourriture toutes les cinq secondes»: cela fait plus de 40 ans, depuis la parution d’«Une Suisse au-dessus de tout soupçon», que l’intellectuel d’origine bernoise dénonce les méfaits de l’oligarchie financière et des multinationales. Mais tout n’est pas perdu, aux yeux du sociologue. «Mon espérance est réelle. Elle n’est nullement fondée sur un quelconque idéalisme ou de fallacieux arguments, mais au contraire repose sur des éléments de sociologie démontrés». Et, malgré l’individualisme caractérisant les sociétés modernes, il pense que «ce que les individus considèrent individuellement «juste» se trouvera un jour incarné dans une revendication collective». Car, pour Jean Ziegler, «un phénomène planétaire inédit a surgi: la société civile», qui a trouvé un allié inattendu grâce à l’émergence puis l’organisation de réseaux sociaux. L’écrivain genevois met aussi en évidence une notion assez singulière, le «power of shame» (le pouvoir de la honte), en livrant cette anecdote: en 2003, il doit présenter des recommandations à Genève au Conseil des droits de l’homme. Dans son rapport, il dénonce le comportement des autorités chinoises qui renvoyaient en Corée du Nord des exilés s’étant réfugiés en Mandchourie. Juste avant de remettre son rapport, le Bernois est accosté par l’ambassadeur de Chine qui «l’implore» de supprimer le passage concernant son pays. L’écrivain ne cède pas. Mais cette supplique de ce représentant de grande puissance lui confirme l’importance du «pouvoir de la honte» qui, écrit-il, «peut sembler abstrait, romantique même, voire angélique». Mais qui est «une aide précieuse, une arme redoutable» pour tenter de sanctionner les violations des droits de l’homme. Le sociologue, qui est aujourd’hui vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, poursuit aussi son cheminement en direction de champs intellectuels davantage irrigués par la spiritualité. Sans être bigot. « Je suis un bolchevique qui croit en Dieu », aime-t-il dire. Et Jean Ziegler de résumer sa pensée : « Une détermination exogène contribue à déclencher l’acte émotionnel, qu’il soit le plus pur ou le plus inhumain. Mais pourquoi alors cette source autonome du Bien ne s’impose-t-elle pas à celle du Mal ? Je l’ignore, confesse-t-il, nous l’ignorons tous, même les plus éminents théologiens, les plus réputés exégètes l’ignorent ». Et c’est là le Grand Mystère, le plus insondable mystère. » On l’a compris, l’énigme est loin d’être résolue.

