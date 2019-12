Jean Nouvel va restaurer le Kempinski qui change de mains

Le Grand Hôtel Kempinski n'existera bientôt plus sous ce nom. Le propriétaire du palace du quai du Mont-Blanc a désigné un nouvel exploitant pour remplacer la société Kempinski. L'hôtel va être repris dès le premier janvier 2020 par une filiale du groupe Accor, Fairmont Hotels & Resorts.

Ce changement va s'accompagner de la rénovation du bâtiment. À l'issue d'un concours international, c'est l'architecte Jean Nouvel qui a été choisi, comme l'a indiqué un communiqué publié par le site Allnews. Les travaux porteront sur la façade ainsi que sur la consommation énergétique du bâtiment. Il est aussi question d'améliorer l'accueil du public.

Le projet «a été soumis à un comité de sélection auquel ont fait partie des représentants de la Ville de Genève, de l'Office cantonal de l'énergie et de la Commission des monuments et des sites (CMNS)», a indiqué le propriétaire dans son communiqué. Le travail de l'architecte consistera notamment «à intégrer parfaitement le futur visage du bâtiment à la Rade et à son jet d'eau». Les façades «prendront en compte la matérialité et la volumétrie typique des immeubles de la Rade».

Les travaux devraient débuter à la fin 2020, une fois toutes les autorisations reçues. Pour l'heure, les demandes n'ont pas encore été déposées. L'hôtel appartient à la société Le Palace Genève, présidée par l'avocat Luc Argand. Le terrain appartient à la Ville de Genève, qui lui accorde un droit de superficie. La dernière rénovation de l'hôtel remonte à une douzaine d'années.

Jean Nouvel n'est pas un inconnu à Genève. L'architecte français a notamment dessiné les nouvelles gares du Léman Express. Il était aussi l'auteur du projet d'agrandissement du Musée d'art et d'histoire, rejeté par le peuple en 2016.

Actif dans l'exploitation d'hôtels de luxe, le groupe allemand Kempinski a son siège à Genève depuis les années quatre-vingt. Cette fin d'année. il a non seulement perdu le palace genevois, mais il a aussi dû se défaire de l'Emirates Palace à Abu d'habi, repris par le Mandarin oriental. L'Emirates Palace a notamment hébergé Pierre Maudet lors de son séjour controversé à Abu Dhabi en novembre 2015.