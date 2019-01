À un mois du délai fixé pour les candidatures, la députée au Grand Conseil Caroline Marti se lance dans la course à l’Exécutif de la Ville de Genève. Étoile montante du Parti socialiste, elle veut apporter son «dynamisme».

Qu’est-ce qui motive votre candidature?

C’est une décision que j’ai mûrement réfléchie. J’ai conscience qu’il s’agit d’une fonction très prenante et d’un engagement sur plusieurs années. Mais après cinq ans au Grand Conseil, je désire franchir une nouvelle étape. Être candidate en Ville s’inscrit dans la continuité de mon engagement politique et associatif.

En quoi votre parcours peut-il être un atout pour le Conseil administratif?

Je me sens très fortement attachée à la ville de Genève. J’ai grandi au Petit-Saconnex. J’habite à Plainpalais. De par mon travail dans le monde associatif (ndlr: vice-présidente de l’Association transports et environnement (ATE), secrétaire générale du Groupement des coopératives d’habitation), je me suis investie dans des projets qui concernent directement la ville.

Quelles sont vos priorités?

Je veux rendre la ville plus accessible et inclusive. Cela passe par le maintien d’un parc locatif abordable en luttant contre la gentrification qui exclut du territoire les catégories les plus modestes. Je suis également pour une mobilité durable. Des projets de piétonnisation dans certains quartiers et la construction de la passerelle du Mont-Blanc vont dans ce sens.

Votre manque d’expérience dans l’économie privée est-il un handicap?

Je pense qu’on a les défauts de ses qualités. À 29 ans, je ne peux pas me targuer d’avoir un parcours aussi exhaustif que d’autres, mais le monde associatif permet d’être en contact avec le terrain et de prendre le pouls des préoccupations de la population. Je suis issue d’une génération qui souhaite assumer des responsabilités. On l’a vu avec les manifestations pour le climat ou dans le cadre du mouvement «Prenons la ville». Je suis là pour porter ces revendications.

Quels seront les enjeux de la prochaine législature?

Je suis consciente des contraintes financières qui pèseront sur les autorités municipales au cours des prochaines années, entre la réforme de l’imposition des entreprises et le transfert des charges du Canton. Dans ce contexte, il faudra innover pour trouver les ressources nécessaires au financement des nouvelles infrastructures et maintenir les prestations à la population. (TDG)