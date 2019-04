«Je pensais trouver la liberté en Europe mais je suis tout sauf libre»

«Le plus dur, c’est de ne pas avoir de papiers, de ne pas savoir si un jour je pourrai travailler ici.» Comme cinq de ses compatriotes, Samuel* prendra la parole cet après-midi devant l’Union internationale des télécommunications pour dénoncer le durcissement des conditions d’asile des Érythréens en Suisse. Arrivé à Genève en 2016, le jeune homme est aujourd’hui débouté. Sa demande d’asile a été rejetée il y a plusieurs mois. Il vit actuellement de l’aide d’urgence – 10 francs par jour – au foyer de l’Étoile. Son parcours est chaotique. Il nous l’a raconté avec humilité. Son témoignage illustre la détresse de ces jeunes émigrés qui ne peuvent ni rentrer ni s’intégrer dans leur pays d’accueil (lire ci-dessous).

Samuel a décidé de fuir l’Érythrée en 2014 avec deux amis. L’adolescent a alors 15 ans. Il ne veut pas être enrôlé par l’armée. Avec un petit sac rempli de pains et d’eau, les trois compagnons partent à pied. Sans carte ni GPS, le chemin vers l’Éthiopie s’avère difficile. «Pour être sûrs de ne pas revenir sur nos pas, chaque nuit, nous déposions nos chaussures dans la direction dans laquelle nous devions poursuivre notre route», se souvient-il.

1600 dollars à chaque frontière

Le passage de la frontière s’annonce compliqué. Des soldats éthiopiens leur demandent de s’arrêter. Les trois fugitifs refusent. Les militaires tirent et touchent un des adolescents à la jambe. Il est emmené à l’hôpital. Ses deux amis, dont Samuel, sont conduits dans un camp. Ils y resteront un an. «Nous avons essayé à trois reprises d’aller au Soudan mais nous n’avions pas assez d’argent pour payer les passeurs. À chaque fois, nous nous faisions arrêter, mettre en prison trois jours puis ramener au camp.» La quatrième tentative sera la bonne. Les deux Érythréens ont réussi à négocier le prix du convoi. «Nous sommes partis à pied avec un groupe de 200 personnes. Le trajet était très difficile. Une personne est morte. Des guides ont voulu violer des filles. Nous les avons défendues, il y a eu des bagarres.»

Les deux Érythréens resteront deux mois à Karthoum, la capitale soudanaise. Le temps de reprendre des forces et de gagner un peu d’argent. Samuel et son ami ne sont qu’au début de leur périple. Et des difficultés. À chaque frontière, les passeurs leur demandent en moyenne 1600 dollars. Sans valeur ni réseau, les châtiments pleuvent. «Certains nous ont battus avec un fouet», détaille le requérant débouté. En Libye, la punition prend une autre forme. «On nous a obligé à dormir serrés contre des personnes malades.»

«J’ai vu le bateau couler»

Mais le pire reste à venir. Après trois semaines d’attente dans des baraquements au bord de la Méditerranée, les deux acolytes peuvent enfin embarquer pour l’Italie. Deux bateaux sont affrétés par les passeurs. Quelque 300 migrants sont chargés sur chacune des embarcations. La première, qui possède un moteur, remorque la seconde. Malheureusement, le tractage échoue. Après quelques heures de navigation, le deuxième bateau commence à prendre l’eau. Pour éviter un naufrage général, l’équipage du premier largue le canot en difficulté. «J’ai alors vu le bateau avec mon ami couler devant moi, confie Samuel, encore bouleversé. Ces images tournent en boucle dans ma tête depuis que je suis en Suisse.»

Arrivé en Italie, Samuel décide de poursuivre le voyage. «J’avais entendu parler de la Suisse, ça avait l’air bien», confie le jeune homme. Pour rejoindre sa destination finale, il se fait aider par d’autres Érythréens et des Italiens sensibles à son sort. «Ils m’ont indiqué où manger gratuitement et m’ont donné 100 euros.»

Le jeune homme atteint la Suisse à l’été 2016. Il est rapidement transféré au Foyer de l’Étoile à Lancy. La structure est réservée aux requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). Pour l’Érythréen, c’est le choc. «Je ne pensais pas qu’il y avait des foyers comme cela en Suisse, s’étonne-t-il. Je dois déposer mon permis et ouvrir mon sac à chaque fois que je rentre à la maison. On dirait une prison!» En 2016, le lieu est souvent le théâtre de bagarres entre clans d’origines différentes. «Il y a moins de monde maintenant, ça va mieux», confie le jeune débouté, qui partage sa chambre avec un autre Érythréen.

Samuel a été d’abord scolarisé en classe d’accueil puis en classe d’orientation professionnelle. Aujourd’hui, il parle un français sommaire mais efficace. «Cela fait deux ans et demi que je suis à l’école, mais j’ai de la peine à me concentrer sans savoir si je vais pouvoir rester en Suisse», lâche celui qui rêve de devenir électricien.

Samuel a fait recours deux fois contre la réponse négative du Service d’État aux migrations. En vain. Aujourd’hui, le jeune homme vit de l’aide d’urgence et doit pointer une fois par semaine à l’Office cantonal de la population. «Je pensais trouver la liberté en Europe mais je suis tout sauf libre, déplore-t-il. Qu’est-ce qu’on fait avec 10 francs par jour à Genève quand on ne peut pas travailler?»

Bien qu’il soit majeur, Samuel est toujours suivi par un éducateur du foyer de l’Étoile et voit une psychologue une fois par semaine. «Ces rendez-vous me stressent. À chaque fois que j’y vais, je pleure et me remémore tout ce que j’ai vécu.» Ces cinq dernières années, l’Érythréen a eu très peu de contact avec sa famille. Il a essayé de les appeler quelques fois mais sans succès. «Leur téléphone ne fonctionne pas.»

Samuel a une bulle d’air: le football. Il a intégré une équipe à Onex. Il va à deux entraînements par semaine et participe aux matches les week-ends. «Quand je joue, ce sont les seuls moments où je me sens un peu mieux», confie-t-il, esquissant un sourire timide.

* Prénom fictif

Une pétition pour autoriser les Érythréens à travailler

En marge du rassemblement organisé cet après-midi devant l’UIT, une pétition sera déposée au Grand Conseil. Le texte, signé par plus de 4000 personnes, demande aux autorités politiques cantonales genevoises «d’autoriser les Érythréens et Érythréennes déboutés à poursuivre leur formation» et de leur permettre «d’exercer un travail rémunéré à Genève». Il les invite également à s’engager auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) afin qu’il «accorde à ces ressortissants africains le droit de rester en Suisse».

«Avant, les réfugiés érythréens obtenaient l’asile ou une admission provisoire qui leur permettait d’obtenir une protection en Suisse, explique Aldo Brina, de la Coordination asile, à l’origine de la pétition. Depuis 2017-2018, nous constatons que de plus en plus de requérants sont déboutés. Or il n’y a pas eu de véritable changement en Érythrée. En étant sortis illégalement du pays, ces ressortissants risquent d’être détenus ou torturés à leur retour. Il n’existe d’ailleurs pas d’accord de réadmission entre l’Érythrée et la Suisse.» Les renvois ne sont par conséquent pas exécutés. Les requérants déboutés reçoivent alors des «papiers blancs». S’ils peuvent rester en Suisse en pointant chaque semaine à l’Office cantonal de la population, ils ne peuvent pas postuler à des emplois. «Toutes les conditions sont réunies pour que ces personnes disparaissent dans la clandestinité», résume le membre de la Coordination asile.

À ce jour, 59 Érythréens déboutés vivent à Genève, selon les chiffres de l’Hospice général. La plupart d’entre eux sont arrivés mineurs en Suisse. C.G. (TDG)