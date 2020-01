«Je dois réparer un dégât d’image»

Député, conseiller municipal, vice-président de la section Ville du PLR, candidat à l’Exécutif, chef de groupe et employé de la police à 80%. Jusqu’ici, Simon Brandt cumulait les casquettes. Il abandonne l’une d’elles, en quittant en ce début de janvier ses fonctions au Grand Conseil. Or, il assure que cette démission n’a rien à voir avec sa récente et tonitruante arrestation pour violation du secret de fonction. Mais il admet qu’un long travail l’attend pour se refaire une réputation. Interview.

Simon Brandt, est-ce votre arrestation qui vous mène à quitter le Grand Conseil?

Absolument pas. Je souhaite simplement avoir davantage de temps pour me consacrer à la campagne électorale pour la Ville de Genève, qui démarre aujourd’hui. Mon arrestation a engendré un dégât d’image qu’il me faut réparer, et cela représente beaucoup de travail. J’ai énormément de personnes à rencontrer, pour leur faire comprendre que je ne suis pas un criminel. C’est aussi par honnêteté envers mes collègues du parlement. J’aurais été encore moins présent les mois qui viennent. Par ailleurs, je ne veux pas non plus que l’on croit que je garde ce double mandat en Ville et au Canton dans l’éventualité où je ne serais pas élu au Conseil administratif. Dès la session prochaine, qui d’ailleurs se chevauche avec la plénière du Municipal, je serai remplacé (ndlr: par Sylvie Jay).

Alors pourquoi partir maintenant, après avoir été chahuté par la justice?

Lors de l’assemblée générale où j’ai été désigné officiellement comme candidat à l’Exécutif de la Ville de Genève, en septembre 2018, j’ai promis que je démissionnerai au plus tard lors du dépôt des listes, le 6 janvier dernier (ndlr: il est venu pour cette interview accompagné d’un ami, présent lors de cette séance pour en témoigner). Personne ne m’a imposé cette date.

Pourquoi ne pas avoir simplement renoncé à vous présenter au Grand Conseil, plutôt que de devoir vous livrer à ces tractations?

À l’époque des dépôts de listes au Grand Conseil, en 2017, je ne savais pas encore que je serai le candidat PLR en Ville…

Député, conseiller municipal, employé à la police, chef de groupe, c’était donc trop?

Oui. J’y arrivais malgré des moments de grosse fatigue, mais je ne faisais plus que travailler. Pendant les pauses du Grand Conseil, je ne mangeais pas avec mes collègues mais restais travailler sur mon ordinateur. D’ailleurs, je n’ai déposé qu’une quinzaine de textes en presque un an. C’est ce que je fais en Ville de Genève en trois mois.

Si la charge était si lourde, pourquoi ne pas être parti plus tôt?

Avec le recul, je me dis que j’aurais pu faire différemment et démissionner avant. Mais je m’étais fixé la date du dépôt des listes pour le faire, car avec elle la campagne pour les élections commence véritablement et la charge de travail augmente. J’ai effectué pleinement l’un de mes mandats, celui de la Ville de Genève, qui est ma priorité. Mais l’autre, je n’ai pu l’assumer que correctement. Si je n’en avais eu qu’un seul à gérer, j’aurais pu faire encore plus.