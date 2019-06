Céline Amaudruz déplore les inégalités de genre. Pour l’élue UDC à Berne, les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits.

Participerez-vous à la grève?



Non, parce que je siège actuellement à Berne, une raison tout à fait raisonnable, non? Mais je défends les femmes tout au long de l’année en soutenant des initiatives en leur faveur au Conseil national. En plus, je n’aime pas l’exclusion de certains à cette grève, une tournure qui ne correspond pas à ma vision de l’égalité. Des crèches fermées desservent aussi la cause en mettant dans l’embarras les personnes directement concernées. Et puis, j’avoue que je ne suis pas une fervente de la grève!

Que représente l’égalité pour vous?



Ce n’est en tout cas pas en excluant certains que l’on prône l’égalité. À la base, on ne devrait pas en parler. Femmes et hommes devraient avoir les mêmes droits, ce que nous n’avons pas aujourd’hui. Les inégalités de salaires, par exemple, restent bien réelles. Et c’est inadmissible. La violence faite aux femmes me heurte aussi profondément. Je regrette que dans ce domaine, la gauche ne soutienne pas le durcissement des peines que nous proposons avec l’UDC. Une façon concrète de défendre les femmes.

Avez-vous subi des discriminations?



Dans ma carrière professionnelle, j’ai toujours dû me battre beaucoup plus que les hommes pour obtenir ce qu’ils obtenaient naturellement. La femme doit toujours prouver davantage. Il m’est aussi arrivé, lors d’un entretien d’embauche, que l’on me demande si je comptais avoir un enfant… ce que l’on ne demande jamais à un homme.

(TDG)