Sophie Dugerdil est vigneronne-encaveuse et propriétaire du Domaine Dugerdil Dardagny, une exploitation viticole centenaire dans la campagne genevoise, au cœur des collines du vignoble: plus de huit hectares avec une production annuelle de 35 000 bouteilles, des vins de caractère, vifs, fruités et charpentés, cultivés et encavés dans le respect exigeant de la terre et des gens.

C’est donc loin d’être une mince affaire, son domaine: «Je m’occupe à la fois de la gestion du domaine, du soin à prendre des vignes, de la production du vin de A à Z et de tout ce qui est vinification. Mon métier est très diversifié et va du travail de la vigne, de l’élevage du vin à la commercialisation de la bouteille de vin. J’ai une vision viticole durable, j’associe science et créativité.»

Vision que Sophie Dugerdil a dû expliquer lorsqu’elle a repris les rênes du domaine familial, en 2004, qu’elle a réhabilité tout en croyant dur comme fer à son renouveau.

Il a donc fallu convaincre son entourage et tout le monde que sa vision était la bonne. Dans le respect de la terre, elle a su s’adapter au marché du terroir moderne ainsi qu’aux attentes variées et toujours plus exigeantes des amateurs et amatrices de vin. En 2006, elle crée un vin pour marquer la naissance de son fils – la cuvée Marius – devenu un classique depuis.

Sophie Dugerdil maîtrise tous les processus de production et est au fait des dernières évolutions de la profession. Cela dit, il en a fallu du talent et de l’endurance pour qu’elle arrive à ses fins dans un monde «encore très masculin», comme elle le dit très pudiquement, et où les faibles marges sont un frein pour les futurs investissements.

Ses atouts sont sans aucun doute ses compétences, acquises en suivant une formation d’œnologue, mais également durant ses divers voyages ou expériences professionnelles à l’étranger, qui l’ont rapprochée de ses racines terriennes.

Parmi ses modèles, elle évoque Simone de Beauvoir, Nelson Mandela, Gandhi et diverses vigneronnes qui l’ont inspirée et motivée à aller de l’avant. Ses objets fétiches sont une bouteille de vin et une paire de baskets… de course. Et sa philosophie sent bon le vignoble: «Une bouteille de vin en bonne compagnie, c’est un peu de douceur dans ce monde de brutes».