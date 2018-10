«J’ai pris un couteau et je lui ai mis un coup dans la gorge»

Un soir de janvier 2016. Il pleut sur la campagne genevoise. «J’ai décidé d’aller la voir. Je voulais mettre les choses au clair.» La salle du Palais de justice est trop grande pour sa voix étouffée dans ses joues rondes. Le président du Tribunal criminel fait placer un micro devant sa bouche. Rien n’y fait, l’acoustique est calamiteuse. Poursuivons. Que s’est-il passé ensuite, ce soir-là? «Elle m’a dit qu’elle allait téléphoner à ma compagne et tout lui dire de nos relations sexuelles. Elle s’est mise à rire avec un air supérieur. Je suis allé dans la cuisine. J’ai pris un couteau. Au départ, je voulais seulement lui faire peur. Puis, je lui ai mis un coup dans la gorge.»

La lame lisse du couteau à viande est entrée dans son cou au moment où elle s’est penchée en avant pour ramasser une bouteille. Le premier coup a été porté depuis l’arrière, sur le côté gauche. Elle avait 49 ans. Son assassin, douze de moins.

La mort aurait pu être évitée

Deux ans plus tard, l’homme fait face à sept juges du Tribunal criminel pour tenter d’expliquer son geste. «J’ai senti un grand vide. Un froid glacial m’a envahi.» Ce sont ses mots à lui, le bourreau d’une femme assassinée dans le salon de son modeste appartement.

À l’époque des faits, il est trentenaire et accro aux sites de rencontre. Les femmes, il les aime mûres et nombreuses. «Après le premier coup, est-ce qu’elle crie, est-ce qu’elle vous parle?» demande le président du Tribunal, François Haddad. Dans ses souvenirs, elle a fait le tour de la table pour se diriger vers lui. Il l’a alors attrapée par les cheveux avant de lui planter une nouvelle fois la lame dans le cou. Dans son souvenir, il n’y a eu que deux coups de couteau. La réalité: treize plaies sur le corps de la victime, découvert le lendemain dans une mare de sang.

À entendre les médecins légistes appelés à la barre, une seule blessure a été fatale. C’est celle qui a sectionné la veine jugulaire. Si beaucoup de sang s’est écoulé, la victime s’est vidée lentement après avoir perdu conscience. Question essentielle: aurait-il été possible d’éviter l’issue fatale? Oui, répond l’un des médecins légistes, par exemple en plaçant le poing dans la plaie pour éviter l’écoulement. Qu’a fait l’auteur des coups de couteau? «J’ai attendu un peu. Quand j’ai repris mes esprits, j’ai compris qu’elle était morte. J’ai alors mis ses valeurs dans un sac-poubelle pour tenter de maquiller cela en vol. J’ai également lavé mes chaussures pour ne pas laisser de traces.» Au bas de l’immeuble, il s’est rechaussé avant de fuir au volant de sa voiture en direction de son appartement de Gex, en France voisine. Son interpellation aura lieu une semaine plus tard, chez son amie, dans la banlieue lausannoise.

Le profil du tueur

Le premier jour d’audience a servi à retracer le parcours du prévenu. De sa victime, on ne sait rien, ou presque. «Elle était amoureuse», affirme le procureur Frédéric Scheidegger. Et lui? «Il ne voulait que du sexe.» Le portrait dressé face aux juges est celui d’un homme de condition modeste, visiblement charmeur. Genevois, il grandit sans sa mère avant de perdre son père et son demi-frère en l’espace d’une décennie. Côté professionnel, le parcours se révèle accidenté. Après un apprentissage de mécanicien, il tente une reconversion, échoue, retourne à la mécanique, échoue encore. Sentimentalement, il ne partage plus la vie de la mère de son fils. Comme le chômage et les périodes à l’aide sociale, les conquêtes féminines se succèdent, s’en vont, reviennent, se parlent entre elles. Au moment des faits, il a 37 ans et l’intention de s’établir avec sa compagne vivant à Prilly (VD) pour y redémarrer une relation solide. D’où la crainte que sa maîtresse et future victime ne «détruise» sa nouvelle vie.

Qui est vraiment cet homme à l’apparence banale, capable de planter une lame dans le corps de sa victime plus de dix fois? Un collectionneur de femmes cyberdépendant et accro à la cocaïne? Ou un père dévoué, un ami «gentil, doux et avenant», comme le décrivent ses témoins de personnalité? Mardi, l’audition des experts psychiatriques devrait permettre d’en savoir davantage, avant les plaidoiries de Me Laura Santonino, avocate de la fille de la victime, et Me Vincent Spira, avocat de la défense.

Qualifier des faits largement admis, voilà le défi des juges appelés à trancher entre le meurtre et l’assassinat. Plus grave, le second qualificatif impliquerait une peine de prison plus lourde que le premier.

(TDG)