Interstar, un club qui revit grâce à ses supporters

Il est un peu avant 22 h 30, samedi soir. Le lac s’illumine, le feu d’artifice des Fêtes de Genève débute. Les explosions tonnent, les fusées éclairent le ciel derrière les immeubles du quartier du Vidollet. A Varembé, en revanche, les lumières du stade s’éteignent. Les clameurs se sont tues, rendant au voisinage le silence que certains chérissent. Marc a relevé ses lunettes de soleil et plie les bâches qui étaient déployées sur le bas de la tribune, comme à chaque match du CS Interstar (CSI).

Trois heures plus tôt, ce père de famille de 32 ans était plus excité. Interstar, son club de foot, recevait les Lucernois de Schötz en 32es de finale de la Coupe de Suisse. Un événement. «On peut même parier sur le match sur Bwin, lance Claudio, supporter et entraîneur de juniors E. La cote est à 3,75, on a tous misé quelque chose.» Une sacrée aventure pour une équipe qui évoluait encore en 4e ligue au printemps 2012.

C’est à cette période que la nouvelle histoire du CSI s’est mise en marche. L’idée? «Mettre sur pied un vrai club de potes», ose Marc, responsable des supporters. Sur le terrain, les promotions en division supérieure sont glanées année après année pour s’établir en 2e ligue inter, le cinquième échelon du football suisse. Dans les travées du stade de Varembé, ceux qui n’ont pas forcément le niveau donnent du leur pour encourager leurs amis. «Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de monde qui nous a rejoints», raconte Marc.

Ce soir-là, ils sont une quarantaine de supporters à donner de la voix. Souvent en suivant les chants lancés par Marc, mégaphone en main. Les mélodies sont inspirées de ce qui se fait dans tous les stades du monde. Elles tiennent quelques dizaines de secondes en suivant le rythme du tambour. Au fil du match, elles se font plus rares mais de plus en plus personnalisées. Le gardien réalise un arrêt? Son nom est scandé. Un dribble réussi par un attaquant? Il a le droit à sa chanson dédiée. Lorsque le gardien d’Interstar se luxe le coude, obligeant l’intervention de l’ambulance, le groupe reprend un décalé mais sincère «Merci les ambulanciers, merci les ambulanciers, merci!»

Baisser le volume

A la mi-temps, les locaux mènent deux buts à zéro. Chaque réalisation est suivie d’une explosion de joie, sans doute entendue depuis les balcons des rues adjacentes. Ce soir-là, personne ne s’est semble-t-il plaint. L’automne passé, le club avait été sommé par la Ville de baisser le volume à la suite de deux réclamations de voisins. Alors, on se tient à carreau: «Au début, c’était le bordel, admet Marc. On lançait des pétards, allumait des fumigènes. Maintenant, on a canalisé ça, on est juste là pour chanter. Car les amendes sont chères et on est un petit club, il faut respecter le budget.»

Les encouragements sont révélateurs de la solidarité qui prédomine au sein du club. «Au départ, il y a le foot, développe Claudio. Mais il y a aussi un esprit familial. Je suis arrivé ici il y a deux ans. Je n’ai plus envie de partir.»

«Une équipe familiale»

En quelques années, Interstar a su construire autour de son club une identité. Pourtant, il a longtemps pâti de sa réputation. Stefano, 29 ans, est un enfant de Varembé: «J’ai vu évoluer mon club. Il y a quinze ou vingt ans, on était mal vus. Quand on voit ce que ça donne maintenant, c’est fou.» Une réussite qui s’explique en partie par l’atmosphère lors des rencontres.

«Aujourd’hui, les joueurs veulent venir chez nous parce qu’on a des supporters, assure Marc. Il y en a plusieurs qui pourraient jouer à un niveau plus élevé et gagner des sous. Mais avec le peu qu’on a, on a réussi à créer une équipe de foot familiale à Genève.» La famille, le mot revient en boucle. Dans les discours, les chants ou sur les écharpes. Ce samedi soir, malgré une élimination cruelle aux tirs au but, les liens restent plus soudés que jamais.

(TDG)