Insalubrité et sentiment d’insécurité à Uni Mail

«J’ai honte pour mon université. Ce qu’il s’y passe est un scandale.» Gabriel Jaccard, assistant en droit à l’Université de Genève (UNIGE), fait référence à des incivilités répétées dans le bâtiment d’Uni Mail en particulier. Graffitis sur les murs, toilettes insalubres et salissures de toutes sortes sont à déplorer.

«Ce qui me dérange le plus est l’insalubrité des toilettes, mais aussi celle des tables et des déchets qui traînent», explique Julie*, une assistante. «Il m’est déjà arrivé de voir des excréments humains par terre», ajoute Alexandre*, un collaborateur de l’université. Gabriel Jaccard, qui est par ailleurs candidat PLR au Conseil municipal de la Ville de Genève, pointe du doigt des dysfonctionnements chroniques. «Chaque année, l’UNIGE entreprend des travaux. Les toilettes viennent d’être rénovées mais dans quelques mois, tout sera à refaire. Le problème de fond n’est jamais réglé.»

Trafic de drogue

Autre événement pour le moins dérangeant, la présence de trafic de drogue, dans le bâtiment, opéré par des dealers du parc Baud-Bovy. «Ils utilisent les étages pour cacher leur drogue et viennent la chercher quand ils veulent la vendre. J’ai déjà vu un agent de sécurité empêcher une de ces personnes de monter dans les étages. Ils sont tout à fait au courant de ce qu’il se passe», témoigne Gabriel Jaccard.

Les faits dénoncés par l’assistant en droit et ses collègues ne s’arrêtent pas là. L’insécurité et le malaise semblent avoir pris le dessus sur l’atmosphère estudiantine du bâtiment. Des cas de comportements inconvenants perturbent les activités de l’alma mater. «J’ai déjà croisé un SDF aux toilettes. Il avait le pied dans le lavabo. De toute évidence il était en train de se laver», indique Gabriel Jaccard. Même son de cloche du côté de Julie. «J’ai vu, à plusieurs reprises, des femmes se laver aux lavabos des WC. À chaque fois, je me suis sentie mal à l’aise et j’ai quitté la pièce.»

Alexandre rapporte que durant l’été, certains sans-abri viennent, le dimanche, dormir dans les couloirs des étages à même le sol. Quant à Julie, elle a assisté à une scène de mendicité dans la bibliothèque. «Ils ne font rien de mal et ne sont pas agressifs, mais je ne trouve pas normal de croiser ce genre de population sur mon lieu de travail», reconnaît Alexandre.

Des lieux peu surveillés

Le soir venu, Uni Mail change de visage. Les couloirs et la bibliothèque se vident. Julie avoue s’enfermer systématiquement dans son bureau à partir de 19 h . «Je ne suis pas rassurée de savoir qu’il n’y a qu’un seul agent présent. Je me suis fait aborder dans l’ascenseur à 21 h 30 par un inconnu qui n'était ni étudiant ni collaborateur. C’est désagréable. Quand je termine mon travail, je me dépêche de sortir afin d’éviter les mauvaises rencontres. Et pour m’épargner tout problème, je demande à un proche de m’attendre dans le hall central», explique l’assistante.

Alexandre partage ce malaise et fait part d’un incident survenu à la fin de l’été. «Un vendredi soir, je suis resté travailler un peu plus tard. Trois hommes ont fait irruption dans mon bureau en hurlant. Ils m’ont pris en photo avec leur smartphone et sont repartis. Heureusement ça n’a pas été plus loin, mais j’ai eu peur. Pour moi, toutes les conditions sont réunies pour que cela dérape», avoue-t-il. A-t-il prévenu la sécurité de l’université ? «Oui, mais je ne sais pas ce qu’ils ont fait, je n’ai jamais eu de retour.»

Gabriel Jaccard a, quant à lui, pris les choses en main et envoyé un mail au rectorat dans lequel il explique son mécontentement. La direction lui a proposé un rendez-vous prochainement.

41 000 francs de réfection

Théoriquement, les graffitis et les diverses dégradations matérielles engendrent un dépôt de plainte systématique. Interrogé, le service de presse de l’UNIGE indique cependant que depuis le début de l’année, seules deux plaintes ont été déposées contre des auteurs non identifiés.

Le même service révèle que les frais de réfection des toilettes s’élèvent à 41000 francs pour 2018. De plus, 15 000 francs ont été alloués cette année pour enlever des tags sur les murs intérieurs et extérieurs d’Uni Mail.

L’Université peut, en outre, prononcer des interdictions d’entrée à l’égard des personnes indésirables. Mais Marco Cattaneo, directeur de la communication de l’UNIGE, souligne que les bâtiments universitaires sont publics. «Il est vrai que beaucoup de monde y circule. Cela s’explique en partie par les très nombreuses activités qui sont proposées au public», précise-t-il.

Quant aux témoignages cités plus haut, il ne les connaît pas tous. «Si certaines collaboratrices évitent de travailler le soir par peur d’être agressées, c’est évidemment intolérable», indique-t-il. La sécurité va-t-elle être renforcée ? «Nous allons prendre des mesures immédiates pour documenter, dans la mesure du possible, les faits évoqués. Si nous voulons agir, il faut que les étudiants, comme les collaborateurs, nous rapportent ce qu’il se passe», explique-t-il.