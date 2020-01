Initiative fiscale lancée pour imposer davantage les dividendes

Dans sa composition SolidaritéS et DAL, Ensemble à Gauche (EàG) lance vendredi une initiative législative cantonale pour amplifier la fiscalisation des dividendes. La modification proposée consiste à remplacer l’imposition partielle du rendement des actions par une imposition totale. Elle rapporterait environ 100 millions de francs par an aux caisses du Canton et des communes.

«Il ne s’agit pas d’une chasse aux riches, assure d’emblée le député Jean Batou, à l’origine de l’initiative. L’objectif est de mettre l’imposition des dividendes sur le même plan que celle des salaires et des retraites où chaque franc est taxé.» Et de rappeler que seuls les gros actionnaires (propriétaires d’au moins 10% des actions d’une société) profitent de l’exemption d’imposition d’une part de leurs dividendes.

Essai raté au Grand Conseil

Cette modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques, EàG l’avait en fait déjà proposée au Grand Conseil. Une majorité l’avait refusée en novembre 2019 contre l’avis des élus de gauche (EàG, PS et Verts). La voie parlementaire étant visiblement impraticable, la gauche dure en appelle donc au peuple.

Si EàG s’entête, c’est que la formation craint pour les prestations publiques en raison de l’état des finances du Canton et des communes. «Si l’on veut conserver la qualité des prestations actuelles, il faudra faire un effort financier, poursuit Jean Batou. Car contrairement à ce que prétend la droite, les besoins croissent plus vite que l’augmentation démographique en raison de l’appauvrissement d’une partie des Genevois, du vieillissement de la population et des nouveaux besoins en termes de formation.»

Salve d'initiatives annoncée

Bref, EàG veut faire machine arrière après tous les «cadeaux fiscaux» accordés aux riches ces vingt dernières années (RFFA, bouclier fiscal ou diminution de 12% de l’imposition des personnes physiques). Et de promettre que cette initiative n’est qu’un premier pas: «Nous allons mener une bataille d’initiatives populaires. Nous allons chercher à construire un large front avec les syndicats, des associations et nos alliés politiques pour mener ce combat.»

La gauche de la gauche a maintenant jusqu’au 17 mai pour récolter les signatures nécessaires. Il en faut au minimum 5294 pour faire aboutir une initiative législative cantonale.