Incendies aux Pâquis et à Satigny: aucun blessé, mais des dégâts matériels

Les pompiers du SIS ont vécu une nuit agitée entre samedi et dimanche, au petit matin. A 19 h 35, ils sont d’abord intervenus à la rue Plantamour, dans le quartier des Pâquis, où un violent incendie d’appartement s’est déclaré. «Des flammes s’échappaient d’un logement situé au 5e étage, avec un fort risque de propagation aux étages inférieurs et supérieurs», relate le commandant Nicolas Schumacher. Grâce au déploiement de six véhicules du SIS et 17 pompiers professionnels aidés par leurs collègues volontaires de la Ville de Genève, le sinistre était maîtrisé vers minuit. Il n’a fait aucun blessé, mais l’évacuation d’une partie de l’immeuble n'a pu être évitée.

Plus tard dans la nuit, c’est au numéro 23 de la route de Bois-de-Bay, dans la zone industrielle de Satigny, que le feu s’est déclaré peu avant 3 h du matin. Alertés par des personnes incommodées par des odeurs «âcres», 14 hommes du SIS se sont rendus sur les lieux à bord de 6 véhicules. Assistés de 5 pompiers volontaires de Satigny, ils sont venus à bout des flammes qui ravageaient dix containers de chantier. Dans ces box, «des bureaux, des meubles et de la marchandise. Une voiture a également été endommagée», fait savoir Nicolas Schumacher, relevant "la charge thermique élevée". L’intervention s’est conclue au petit matin. (TDG)