Incendie sur la route des Jeunes

Un incendie important s'est déclaré dans les sous-sols du numéro 105 de la route des Jeunes, en début d'après-midi ce jeudi. Les pompiers ont été alertés peu après 14 heures et ils ont mis deux bonnes pour maîtriser le sinistre.

«Nous avons mis beaucoup de temps à localiser le foyer», indique Nicolas Schumacher, commandant du Service d'incendie et de secours (SIS). «Il a fallu parcourir le sous-sol et chercher, dans une fumée épaisse.» Un lieu de stockage a été identifié, après une trentaine de minutes. Le bâtiment abrite de nombreuses sociétés, et notamment l'Etablissement public pour l’intégration (EPI). Tout le monde a été évacué.

«Il n'y a pas eu de blessés ni d'intoxiqués», ajoute le commandant. Quand la «Tribune de Genève» est arrivée sur place, vers 16h15, le feu était maîtrisé depuis un petit quart d'heures et le SIS venait de commencer la ventilation des sous-sols. Pour enlever la fumée, les pompiers estiment qu'il faut compter deux heures.

La police technique, qui arrivait en même temps, doit identifier les causes du sinistre, pour l'instant inconnues. «Il s'agit d'une intervention importante, il n'y a jamais de feux bénins, surtout dans des sous-sols», selon Nicolas Schumacher. Les SIS ont fait venir 21 personnes et sept véhicules.