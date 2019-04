Incendie de Notre-Dame: les Genevois réagissent

«Tristesse et effroi ! Notre-Dame de Paris est en flammes. L'histoire de la France et de notre continent part en fumée, avec des poutres de 800 ans d'âge qui s'effondrent ! Une cathédrale restaurée par le célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc né à Paris le 27 janvier 1814. On l'avait alors surnommé le Victor Hugo de l'architecture médiévale, un peu par jalousie mais aussi par raillerie vu que c'est lui qui eut l'idée de reconstruire une flèche à Notre-Dame, réalisée d'après le modèle de la cathédrale d'Orléans. A Genève, on lui doit un projet non retenu pour la chapelle des Macchabées à Saint-Pierre ainsi qu'un projet pour le monument Brunswick. En revanche, à Lausanne il dirige entièrement les travaux de restauration de la cathédrale pour lui donner un style " gothique Ile-de-France". Un peu partout en France, il va restaurer de nombreux édifices et monuments, leur donnant un aspect néo-gothique romantique romanesque et féérique qui irritera les puristes. Viollet-le-Duc décéda à Lausanne le 17 septembre 1879.»

Claude Bonnard

«Notre Dame de Paris est un symbole multiple. Déjà, le kilomètre 0, lorsque qu’on cherche une distance pour Paris. Un symbole de permanence, vu son âge. Un lieu qui a vu tant d’évènements en ses murs au fil des siècles. Perso : la bonne surprise après avoir eu de la peine à digérer le livre de Victor Hugo (lecture obligatoire à 15 ans par prof pas très intéressant. Je l’ai relu par la suite...).»

Pauline Hausamann

«Je n'ai jamais eu le plaisir de la visiter. Cependant elle représente pour moi, comme toutes les cathédrales, un travail immense fait au Moyen-Age dans le cadre de la foi chrétienne. J'ai beaucoup de respect pour ce genre d'ouvrage. Cet incendie est un grand choc. » Zora Masé

« Vieille bâtisse avec des histoires certes et devenue une machine à cache, la perte de la bibliothèque d'Alexandrie a été 1000 fois plus regrettable. Tout ce qui existe dans l'univers va disparait, rien n'est éternel, le passé et le matérialisme ne font pas avancer l'humanité.»

Marc Cosenday

«Notre-Dame est l'une des seules grande cathédrale qui est accessible gratuitement, certes il y a l’exploitation de l’image, mais par rapport à la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence ou celle de Séville l’entrée est gratuite. Et il est un peu triste de jouer une merveille contre une autre merveille.»

Pierre-Alain Gilliéron

Sur les réseaux

«Quelle tristesse! cette cathédrale restera un pilier de l'histoire et de la spiritualité et sera reconstruite pour faire briller l'amour et la lumière »

Imam El-Azad

«Je suis touchée moi. Je suis Athée. Ce sont ces 9 siècles d'histoire, partis en fumée, qui font mal au coeur. Je ne l'ai jamais visitée, j'ai pourtant de la famille à Paris et j'y suis souvent allée. Je regrette de ne pas y être entrée au moins une fois. Tout ce patrimoine historique qui a disparu... c'est si triste... Je suis déçue des réactions de certains qui disent que comme il n'y a pas de morts, pas la peine d'être peinés... chacun à la droit de ressentir ce qu'il veut. Pour moi c'est la tristesse.»

Zoé Lachat

«Souvenir du couronnement de Henri 6 roi de France et d’Angleterre pendant 10 ans en 1431 sous le nom d’Henri 2. Le monde aurait été transformé si la France et l’Angleterre avaient fait la paix éternelle et Paris était devenu la capitale de cet ensemble utilisant la langue française. La guerre de 100 ans une des 5 grandes catastrophes de la civilisation européenne.»

Jean-Léonard Steven

«Ça évite surtout au président de répondre et de demander l’unité nationale et la fin des manifestations. Pas de morts, donc le pire est évité.»

Ivano Rizzello

«Le premier souvenir remonte à un voyage d'études durant ma maturité dans la Ville Lumière incluant la visite de Notre-Dame. L'émerveillement (un peu naïf) cristallisa durablement beaucoup de mes intérêts culturels et patrimoniaux postérieurs avec cette idée "que l'homme est capable du pire comme du meilleur»

Micheline Pace

«Ça me rappelle l'incendie du Kapellbrücke en 93 à Lucerne. C'est toujours très triste de voir un bout d'Histoire partir en fumée.»

Alexandre Nigg

«Pas une visite à Paris sans un passage à Notre Dame. Souvenirs de lecture et familiales. Mon cœur saigne devant ce sinistre.»

Gilles Rigaud

«C'est très triste, avec un tel bâtiment qui part en flammes, c'est une part de l'histoire du Christianisme et surtout de l'histoire de France, d'Europe. J'espère qu'elle sera reconstruite, et que cela créera un mouvement de solidarité...»

Céline Ethève

«Quasimodo et Esmeralda qui n'ont plus de maison...!! »

Carli Riri

«C’est un après-midi d’été. Filtrés par la rosace immense, les rayons du soleil pénètrent par flots irisés dans l’immense vaisseau qui s’élance vers le ciel. Caressée par cette lumière chaude, la pierre respire, vit et palpite. Et voilà que retentissent les premières notes de l’orgue, majestueux et colossal, suspendu entre ciel et terre. C’est une cascade claire et scintillante, qui s’élance à l’assaut des voutes, virevolte autour de la dentelle de pierre, puis enfle et gonfle, répandant son flot impétueux jusqu’au moindre recoin de la cathédrale. Alors, on sent vibrer l’âme de la pierre et, l’espace d’un bref instant, on frôle le sublime, l’indicible, pour se fondre dans tout ce qui est… Hier, c’est un peu de moi qui s’est consumé. J’ai franchi tant de fois les portes de cet édifice grandiose, concentré du génie humain, qui invitait l’œil à regarder vers le ciel et l’âme à prendre son envol. Et je me sens lié à tous ceux qui, pour quelque motif que ce soit, se réveillent ce matin avec la sensation qu’une partie d’eux-mêmes leur a été arrachée…»

Michel Sauzier

«Outre le fait que c’était un monument historique, je trouve ça attristant que les gens fasse une tragédie (je ne dit pas qu’il ne faut pas être triste, au contraire c’est absolument regrettable) mais quand on sait que personne ne s’intéresse à des événements 1000 fois plus tragique parce que ça ne ce passe pas chez eux ça me déprime»

Fallen Monticelli

«Moi j'ai une pensée pour tous ces oiseaux et chauve souris qui ont péri dans les flammes et ceux la personne n'en parle ...heureusement personne était dans l'église ....» Sylviane Schmid-Speck (TDG)