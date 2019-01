Impressionnante manif de jeunes pour le climat à Genève

Le slogan a rassemblé, et même plutôt dix fois qu’une. «Luttons pour notre avenir»: ils sont des milliers de collégiens, ce vendredi à 14 h, à converger vers la place Neuve. Le parc des Bastions se remplit à vue d’œil. Une foule compacte, énergique et sacrément déterminée. Au-dessus de la tête des participants, des centaines de banderoles et une rumeur qui va grandissante.

A pile 14 h 15, c’est une déferlante humaine qui sort du parc, traverse la place Neuve et file sur la rue de la Corraterie. Marche rapide. «Ils vont vite», observe un régulateur de trafic, posté devant Bel-Air. Le cortège s’étire en effet sans se retourner sur plus d’un kilomètre de longueur. Première estimation: 5000 personnes, au jugé. Mais il faudra ressortir plus tard la calculette visuelle, car les retardataires sont nombreux à prendre le défilé en route.

Il passe déjà d’une rive à l’autre. À la périphérie, sur les grands axes, les premiers bouchons de voitures se forment. Ils promettent eux aussi de s’allonger d’ici à la fin de la manifestation, prévue aux alentours de 17 h, du côté de la place des Nations.

Développement suit (TDG)