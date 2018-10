Ils veulent un État neutre sans aucun signe religieux

La date du référendum est à peine validée que l’association La Laïcité, ma liberté a déjà lancé sa campagne en faveur de la loi cantonale sur la laïcité de l’État (LLE). Préserver la neutralité religieuse de l’État, garantir la laïcité en assurant que tous les employés de l’État en contact avec le public et l’ensemble des élus cantonaux et communaux s’abstiennent de signaler de façon ostentatoire leur religion dans le cadre de leurs fonctions: tels sont les objectifs de cette loi dont le texte a abouti après plus de deux ans de travaux en commission. Des dispositions qui n’empêchent en aucun cas l’État de conserver des relations avec les différentes communautés religieuses.

Pour Pierre Gauthier, membre de l’association, «cette loi répond à une question centrale de notre société. Il en va de nos valeurs républicaines de liberté et d’égalité. L’État est un espace neutre. Les élus ont un mandat représentatif. Il en va de même des agents de l’État. Il ne peut pas y avoir de confusion. Nous devons tout faire pour assurer qu’il n’y ait pas de problèmes d’influence et de partialité, et ce en garantissant la laïcité.» Selon la loi proposée, dans des situations de troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’État pourrait également interdire dans l’espace public le port de signes religieux ostentatoires: «Nous parlons ici de situations de crise exceptionnelles qui portent atteinte à la sécurité publique ou à la protection de l’ordre. Il faut pouvoir anticiper. Ces dispositions sont nécessaires et sont d’ailleurs conformes à la Convention européenne des droits de l’homme.»

L’association se veut apolitique et areligieuse, l’idée étant de dépasser les clivages partisans. Si la campagne démarre aussi tôt c’est, comme le dit Natacha Buffet-Desfayes, «pour nous faire connaître, faire connaître notre position en faveur de la laïcité, et donc de la liberté, et rassembler un maximum de soutiens autour de cette question d’ici à la fin de l’année.» Et on peut le comprendre. Cette loi divise et crée la controverse au sein même des différents partis. Les dépositaires du référendum contre ce texte ont recueilli 8300 voix sur les 6500 nécessaires. La loi est jugée inutile par ses opposants, trop interventionniste, discriminante envers les femmes de confession musulmane qui souhaitent porter le voile et contraire aux droits fondamentaux. Le débat sera intense jusqu’en février sur un thème qui risque de faire couler beaucoup d’encre. (TDG)