Ils veulent réduire l’importation de vins étrangers

Une plus grande protection des vignerons suisses. Voilà ce que veulent des députés UDC, MCG et PDC du Grand Conseil genevois, qui ont déposé en décembre une proposition de résolution pour une diminution de 50% du quota d’importation des vins étrangers.

Quel est le problème avec le goût du Bourgogne ou du Montepulciano des Genevois? Rien, si ce n’est que la consommation globale de vin a diminué de 22% en Suisse en trente ans. Si c’est une nouvelle réjouissante pour les milieux de prévention de l’alcoolisme, elle l’est moins pour les viticulteurs locaux, qui sont les grands perdants de cette baisse. «La consommation de vins suisses est passée de 124 millions de litres en 1994/1995 à 87 millions de litres en 2017», tandis que la part des vins étrangers en Suisse a quant à elle peu baissé, «passant de 167,5 millions à 163 millions» pour les mêmes périodes, indique le texte de la proposition de résolution.

Plus loin, on lit que le contingent maximum regroupant vin rouge et vin blanc est de 170 millions de litres par année. Ce chiffre a été fixé en 1997 par l’Assemblée fédérale. Il faudrait le revoir à la baisse, estiment les députés, et le diminuer de moitié, pour sauver les vignerons locaux. «Genève est le troisième canton viticole suisse et possède la densité viticole la plus forte du pays», souligne enfin le texte, tout en insistant sur la dimension écologique à favoriser un cépage de Satigny plutôt que d’Australie, rapport au CO2.

Cette proposition de résolution genevoise suit celles de députés valaisans, qui ont aussi plusieurs fois demandé au Conseil fédéral d’abaisser le contingent des vins étrangers. Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a toujours répondu négativement, dans l’intérêt économique général de la Suisse. Car les accords commerciaux impliquent certains échanges: importer moins de vin étranger, c’est aussi voir baisser la possibilité d’exporter des machines et des médicaments, des activités qui participent beaucoup plus à l’économie suisse que la vente d’alcool.

Willy Cretegny, viticulteur de Satigny et ancien candidat aux élections nationales, avait lui aussi dénoncé le libre-échange et ses conséquences négatives sur la profession, et avait notamment entamé une grève de la faim en octobre dernier.

En l’absence d’une loi protectionniste, l’une des solutions pour les vignerons genevois et suisses pourrait se trouver dans la publicité. En novembre dernier, une campagne nationale de promotion financée à 50% par l’Office fédéral de l’agriculture et à 50% par des partenaires de la grande distribution ou de la gastronomie a été lancée. Cette aide d’urgence avait été sollicitée par les quatre cantons viticoles romands (Vaud, Valais, Genève, Neuchâtel) en septembre et s’étendra jusqu’en octobre 2021. Les effets de cette sensibilisation des consommateurs se mesureront l’année prochaine.