Ils veulent provoquer une déferlante Verte à Berne

On a beaucoup parlé d’empreinte carbone, de renoncement à l’avion, de l’importance des arbres et des feux en Amazonie, on a mangé végétarien et bien bu – et pas seulement du thé vert (!) – jeudi soir sur le bateau «Genève».

L’ambiance était telle qu’on se serait davantage cru à un apéro entre amis qu’au lancement de la campagne des Verts pour les élections fédérales. «Chez nous, on aime faire la fête», a d’emblée relevé le président du parti et candidat au Conseil national, Nicolas Walder.

Mais les Verts ne manquent pas d’ambition pour autant: «Notre objectif est d’obtenir 15% des voix et d’empocher deux sièges au minimum au National», ajoute-t-il.

Douze candidats intergénérationnels

Douze candidats intergénérationnels, dont 6 femmes, vont tenter de relever ce défi. Possible alors que les Verts aient le vent en poupe avec les préoccupations climatiques, manifestées par d’importantes marches populaires aux quatre coins du continent. Pléthore de jeunes déterminés en tête de file. Et puis le parti est en phase de progression, apprécie Nicolas Walder: «Nous avions convaincu 11% d’électeurs aux élections fédérales de 2015 et 13,2% aux élections cantonales de 2018.» Forts de leur slogan «La vague verte s’amarre à Genève», les Verts ont donc lancé leur campagne face au Jet d’eau avec trois thèmes principaux: le climat, l’égalité et l’ouverture au monde.

Duo Rose-Vert

Trois sujets que défendra aussi la candidate Verte au Conseil des États, la jeune mais déjà bien connue Lisa Mazzone, alliée pour l’occasion à un poids lourd de la politique suisse, le socialiste Carlo Sommaruga. Tous deux siègent actuellement au National, mais ils entendent bien rejoindre la chambre haute «pour poursuivre le bon travail» accompli depuis douze ans par le duo Rose-Vert, personnifié par Liliane Maury Pasquier et Robert Cramer.

«Nous devons changer les majorités à Berne», espère la benjamine du National actuel, qu’elle qualifie de «très conservateur et franchement désastreux: je ne m’attendais pas à devoir me battre pour éviter des retours en arrière!»