Ils veulent en finir avec «les horreurs soviétiques»

Une initiative populaire cantonale a été lancée ce mardi matin «pour améliorer l’urbanisme dans le canton et ainsi enrayer l’enlaidissement de certains quartiers au profit d’un urbanisme plus démocratique, plus humain et de qualité».

«À Genève, le Canton décide seul», constate Alain Burri, président du comité d’initiative. Avec des conséquences graves, affirme-t-il: «On construit une architecture de banlieue, sans âme et sans charme. Sans compter la destruction de notre patrimoine bâti, d’arbres parfois centenaires et de la biodiversité.»

Pour en finir avec ce que Christian Gottschall, vice-président du comité, qualifie «d’horreurs soviétiques», l’initiative veut donner plus de poids aux communes afin que l’État soit obligé de tenir compte de leur avis. «Actuellement les communes sont simplement consultées. Leur préavis n’étant pas contraignant, tant le Conseil d’État que le Grand Conseil s’assoient dessus», estime un élu lancéen.

«Pas contre l’État»

Mais pourquoi les communes et leurs citoyens feraient-ils mieux que les professionnels de l’État? Ne faudrait-il pas plutôt s’attaquer à cette réalité-là? Les initiants préfèrent botter en touche: «C’est un autre problème. Nous ne sommes pas contre l’État. Nous voulons simplement ouvrir le débat de façon plus démocratique, l’aménagement étant conçu de manière très centralisatrice à Genève.»

«Contrairement aux autres cantons et aux communes françaises, où le maire a beaucoup de compétences», ajoute un participant à la conférence de presse.

On retrouve parmi les initiants des représentants de SOS Patrimoine, Contre l’Enlaidissement de Genève, Sauvegarde Genève, Pic-Vert et ses associations partenaires.

Les initiants doivent récolter 5290 signatures d’ici au 14 mai. «On part gagnant», conclut Christian Gottschall.