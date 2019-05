Ils ont quitté leurs EMS pour faire la fête

«Ils sont trop drôles tous ces petits vieux sur leurs fauteuils roulants. Ils ont l’air heureux», lâche une fillette surprise par le spectacle.

Jeudi après-midi, la «SlowMob Fegems 2019» n’est pas passée inaperçue dans le quartier de Plainpalais. Pour la deuxième année consécutive, environ 150 résidantes et résidants d’établissements médico-sociaux (EMS), ainsi que leurs accompagnants, ont défilé en un joyeux cortège en plein Genève. Les pèlerines colorées des participants ont presque réussi à faire oublier la pluie.

Une manifestation décalée et pleine d’humour qui pourrait devenir leurs promotions à eux en se transformant en un rendez-vous annuel!

La première SlowMob avait eu lieu l’an dernier, à la même époque, pour célébrer les vingt ans de la Fédération genevoise des EMS (Fegems) avec la volonté de promouvoir l’ouverture de ces lieux et leur intégration à la vie du quartier, de la commune et de la cité en général.

"Peace and love en EMS"

Objectif affiché de cette action organisée par la Fegems: «aller à la rencontre du public et «tordre le cou aux idées fausses et clichés réducteurs à propos de ces établissements.» Pari payant si l’on considère les pancartes multicolores aux slogans positifs et enthousiastes, qui ont parsemé le cortège. Les aînés s’en sont donné à cœur joie. «Peace and love en EMS», revendiquait l’un d’entre eux, le sourire communicateur. Le cortège s’est mis en marche vers 14 h 45 au Centre sportif des Vernets pour rejoindre le parc des Bastions, via la rue de l’Ecole-de-Médecine et la plaine de Plainpalais. Et les observateurs ne sont pas restés insensibles à ce tendre moment de partage. Même les automobilistes… coincés dans les bouchons.

«Ce jour a été pour moi un des plus beaux de ma vie ces dernières années», nous avait confié un résidant, l’an dernier. Jeudi, quantité d’entre eux semblaient partager ce sentiment, ravis d’être, cette fois-ci, entraînés par une fanfare de rue, La Fanfarfelue, des artistes de Cirquenchêne et des triporteurs de l’Association transports et environnement.

54 établissements

Cette action est aussi l’occasion de rappeler l’importance du secteur des EMS dans le réseau de soins genevois: le Canton compte 54 établissements, ceux-ci totalisent plus de 3300 lits et 3250 emplois (équivalents plein-temps). L’âge moyen d’entrée en EMS est de 83,3 ans et la durée moyenne de séjour de trois ans. (TDG)